Brave1 інтегрує університети у розробку оборонних технологій

Студентський інженерний челендж став яскравим початком нового напрямку роботи кластера підтримки Defence Tech розробок Brave1 - Brave Students. Мета проєкту - інтегрувати університети у розв`язання актуальних проблем поля бою та залучати таланти у сферу оборонних технологій.

У першому інженерному челенджі від Brave1 - «Дрон з лапками» - взяли участь 33 студентські команди з 15 університетів і 4 коледжів.

Учасники мали створити прототипи механічної насадки для FPV-дрона, яка дозволить йому сідати та фіксуватися на природних і штучних поверхнях на висоті, утримуватися без споживання енергії та виконувати контрольоване відпускання для продовження польоту.

За результатами оцінки експертного журі, до якого увійшли представники військових, виробників та кластеру Brave1, найвищий рівень інженерної логіки, реалістичності реалізації та потенціалу інтеграції з дронами продемонстрували «Оленячі роги» (КПІ ім.Ігоря Сікорського), «TICK» (Харківський авіаційний інститут (ХАІ) та «IKozaky» (Донецький національний технічний університет).

Команди розділили призовий фонд 90 000 грн.

Також 5 українських defense tech компаній - серед них «Дартс», «Генерал Черешня» та «Дефендер Динамікс» - обрали 10 команд із найбільшим потенціалом практичного застосування. До цього списку увійшли інженерні команди з КПІ, ХАІ, ДонНТУ, Львівської, Полтавської та Житомирської політехніки та KSE.

Протягом місяця вони зможуть допрацьовувати свої рішення під керівництвом фахових R&D-спеціалістів українських defense tech компаній. «Цей челендж дає офіційний старт новому напрямку Brave1 - Brave Students. Ми запускаємо його, щоб відкрити defense tech для студентів ще під час навчання та залучати молодих інженерів до роботи над реальними технологічними задачами індустрії. Через інженерні челенджі та співпрацю з компаніями ми зближуємо освіту й ринок - щоб талановиті студенти раніше знаходили своє місце в індустрії, а defense tech швидше отримував нове покоління інженерів», - відзначив CEO Brave1 Андрій Гриценюк.

Крім того, в межах події Brave1 презентував платформу студентських стажувань у defense tech, розроблену спільно з robota.ua. Платформа об’єднує студентів технічних спеціальностей з українськими defense tech компаніями, які пропонують оплачувані стажування з частковою зайнятістю - до 50%, що дозволяє поєднувати роботу з навчанням. До ініціативи вже долучилися 44 виробники, і перші пропозиції оплачуваного стажування вже розміщені на платформі.

Чому Defense Tech - найкраще місце для старту кар`єри, розповіла CEO/CTO Fire Point Ірина Терех. «Майбутнє сьогодні створюють не політики і не піарники. Його створюють інженери. І саме Україна зараз є місцем, де технології проходять найшвидший та найпродуктивніший шлях у світі. Від ідеї до першого бойового застосування крилатої ракети "Фламінго" нам знадобилося менш як 9 місяців. На розробку балістики пішли 1 рік і 8 місяців. А деякі інновації на полі бою іноді живуть ще менше, ніж йогурт у холодильнику», - відзначила вона.

Денис Курбатов, заступник міністра освіти і науки України, представив проєкт комплексних змін до законодавства Science City як нову модель взаємодії університетів і бізнесу. Вона передбачає зняття ключових бюрократичних бар’єрів, спрощення доступу до лабораторій і інфраструктури, а також інтеграцію наукових парків у сучасну економічну екосистему. Фактично йдеться про перехід до моделі, де університети стають місцем створення продуктів і технологій, а не лише підготовки кадрів.

Ксенія Семенова, президентка Київського авіаційного інституту, розповіла про трансформацію КАІ в один із перших хабів цієї моделі. На базі університету формується Науковий парк, запускається стартап-акселератор і розвивається технологічний парк із фокусом на розвиток безпілотних систем, штучного інтелекту та інших технологій. Університет синхронізує свої освітні програми з лідерами ринку, великими компаніями як Vodafone, Ajax, Alton Avia, SkyFall та іншими, водночас розвиваючи навчання на основі наукових досліджень.

Віцепрезидент з освіти Київської школи економіки Єгор Стадний зазначив, що основні гроші за кордоном, а відтак університети повинні виходити на міжнародні компанії. Це значить, що треба відповідати рівню західних університетів, які вже давно з цими компаніями працюють. Моделі можуть бути різні. Наприклад, нещодавно KSE уклало угоду з SAAB, за якою компанія підтримує університет, а на заміну може отримати права на окремі розробки в студентських дипломних. Якщо магістерські роботи достойні - усі виграють.

Chief People Officer технологічно-оборонної компанії SkyFall відзначила, що студенти вже сильно інтегровані у роботу виробника. Наприклад, один із розробників важкого бомбера Vampire поєднував роботу над запуском першої версії дрона із написанням диплома на п`ятому курсі. Компанія вже створює спільні лабораторії з КАІ, КПІ та іншими університетами, де студенти працюють із актуальними технологіями виробництва дронів і вдосконалення їхніх систем.

Максим Юрженко, представник Національної академії наук України, наголосив, що університети та наукові установи мають стати повноцінними R&D центрами для defense tech. Для цього необхідно системно залучати бізнес до замовлення розробок і створювати конкурентні фінансові умови для науковців.

Ініціатива Brave Students реалізується за сприяння Міністерства оборони України, Міністерства цифрової трансформації України та Міністерства освіти і науки України у межах проєкту EU4UA Defence Tech, що фінансується Європейським Союзом та реалізується Офісом ефективного регулювання BRDO у партнерстві з Brave1.

Слід зазначити, що Інженерний челендж «Дрон з лапками» організовано Brave1 за підтримки Monobank та мережі мультимаркетів Аврора. Партнери заходу - Ukrspecsystems та благодійний фонд DefDev.

