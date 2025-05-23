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Softprom отримала статус Bentley Accredited Synchro Channel Partner 

23 мая 2025 г., 14:54
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Softprom отримала статус Bentley Accredited Synchro Channel Partner

Softprom, офіційний дистриб'ютор Bentley Systems, інформує про отримання статусу Accredited Synchro Channel Partner, який засвідчує високий рівень експертизи фахівців компанії у впровадженні рішень Synchro – цифрової платформи для управління будівельними проєктами в режимі 4D.

Сертифікат Bentley підтверджує, що команда Softprom володіє знаннями та навичками Proficient-рівня, необхідними для ефективного використання Synchro в будівельних проєктах будь-якої складності.

Для клієнтів це означає:

  • професійну консультацію щодо вибору Synchro під наявні задачі;
  • підтримку у впровадженні проєктів з використанням 4D-моделювання;
  • доступ до навчання користувачів;
  • можливість отримати тестову версію рішення.

Synchro активно використовується клієнтами Softprom у проєктах у Східній Європі, Центральній Азії, на Кавказі та в Україні для ефективного планування, візуалізації процесів будівництва і контролю виконання.

Synchro – це комплекс рішень Bentley для цифрового управління будівництвом: планування, 4D-візуалізація, контроль графіків і ресурсів у реальному часі, що дозволяє скорочувати ризики та оптимізувати процеси.

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