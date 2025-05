Нові ноутбуки Acer Swift Edge AI та Swift Go AI підтримують Copilot+

23 мая 2025 г., 14:35

Компанія Acer презентувала нові моделі з лінійки тонких і легких ПК з підтримкою Copilot+: Swift Edge 14 AI та Swift Go AI. Пристрої оснащено новітніми процесорами Intel Core Ultra серії 200V з інтегрованими нейронними процесорами (NPU). Портативні ноутбуки преміумкласу вирізняються технологіями та функціями, призначеними для виконання творчих завдань і підвищення продуктивності, а також OLED-дисплеями, що забезпечують деталізацію та реалістичне відтворення кольорів.



Нові ПК Swift із підтримкою Copilot+ обладнано нейронними процесорами 40 TOPS, які можуть упоратися навіть із найскладнішими задачами з використанням штучного інтелекту. Крім того, у них реалізовано ексклюзивні функції AI, як-от Recall (ознайомлювальна версія), Click to Do (ознайомлювальна версія), покращена система пошуку у Windows, Cocreator, Live Captions та Windows Studio Effects. Пристрої також оснащено спеціальною клавішею Copilot, яка дозволяє одним дотиком запускати Copilot у Windows 11.



Acer Swift Edge 14 AI (SFE14-51/T) із підтримкою Copilot+ поєднує в собі ефективність і надлегку конструкцію: ноутбук важить 0,99 кг, але при цьому забезпечує високу продуктивність засобів AI. А завдяки підтримці 100% колірного простору DCI-P3 14-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 3K і скляною панеллю від краю до краю дає змогу насолодитися візуальними ефектами кінематографічного рівня. За заявою Acer, це перший у світі ноутбук із покриттям Corning Gorilla Matte Pro, яке, згідно з результатами випробувань, на 95% зменшує відблиски на екрані порівняно з альтернативними антивідблисковими скляними поверхнями. Тож тепер зображення на екрані можна комфортно переглядати навіть надворі. Це також допомагає підвищити контрастність, забезпечити кращу глибину зображення та насиченість кольорів і зменшити кількість відблисків на дисплеях із високою роздільною здатністю.



Ноутбук Swift Edge 14 AI працює на базі процесора Intel Core Ultra 9 288V, що забезпечує безперебійну роботу програм для обробки зображень, інтерпретації тексту та зниження рівня шуму. На додачу до NPU пристрій також має вбудований графічний процесор Intel Arc, який покращує якість зображення та прискорює роботу генеративного AI. Зручні функції допомагають користувачам максимально ефективно використовувати можливості штучного інтелекту; новий сканер відбитків пальців підсвічується після успішного розпізнавання біометричних даних і входу в систему. Окрім того, сенсорну панель обладнано індикатором активності AI, який вмикається у разі використання NPU або запуску Copilot. Завдяки великому обсягу пам’яті – модулю LPDDR5X місткістю до 32 ГБ і SSD-накопичувачу PCIe 4-го покоління місткістю до 1 ТБ – Swift Edge 14 AI працює швидко та без збоїв. Зазначено, він здатен пропрацювати до 21 години в автономному режимі, забезпечуючи продуктивну роботу та приємний відпочинок упродовж усього дня.



Ультратонкий корпус преміумкласу виготовлено з високоякісного магнієво-алюмінієвого сплаву, що гарантує більшу міцність і довговічність порівняно зі звичайними алюмінієвими конструкціями. Оновлений дизайн вирізняється ефектним візерунком із подвійними стрілками, який надає йому сучасного вигляду, а також клавіатурою soft-touch з унікальним ультрафіолетовим покриттям, що має приємну на дотик оксамитову поверхню, стійку до зносу та забруднень. Ноутбук обладнано всіма необхідними роз’ємами, зокрема двома портами Thunderbolt 4 і двома портами USB Type-A. А відповідність вимогам військового стандарту MIL-STD 810H гарантує, що цей ПК витримає будь-які буденні поїздки, зустрічі з клієнтами, відвідування занять та багато іншого.



Оснащені процесорами Intel Core Ultra 7 258V з відеокартою Intel Arc, модулем пам’яті LPDDR5X обсягом до 32 ГБ і PCIe NVMe SSD 4-го покоління місткістю до 2 ТБ, нові ноутбуки Acer Swift Go 16 AI (SFG16-74/T) та Swift Go 14 AI (SFG14-75/T) пропонують виняткові рішення для продуктивної роботи, творчості та розваг. ПК Swift Go з підтримкою Copilot+ орієнтовані на продуктивну роботу з використанням штучного інтелекту та можуть працювати від акумулятора до 16 годин у режимі вебсерфінгу.



Тонкі та легкі ноутбуки Swift Go AI оснащено вдосконаленою сенсорною панеллю Acer Multi-Control Touchpad, яка пропонує інтуїтивно зрозуміле та зручне керування розважальними програмами, мультимедійними файлами та конференціями. Зокрема, тут доступні функції відтворення, паузи, регулювання гучності, надання спільного доступу до екрана тощо. А завдяки новій функції Acer MyKey користувачі зможуть запускати автоматичні дії та відкривати низку програм лише одним натисканням.



Обидві нові моделі оснащено OLED-дисплеями з яскравим і чітким зображенням: Swift Go 16 AI має 16-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю WUXGA+ (2048x1280) 2K і співвідношенням сторін 16:10, тоді як модель Swift Go 14 AI обладнано OLED-панеллю з роздільною здатністю WUXGA (1920x1200) і співвідношенням сторін 16:10. До того ж екрани сертифіковано за стандартами VESA DisplayHDR TrueBlack 500 та Eyesafe 2.0.



Універсальні ноутбуки Swift Go AI завтовшки 15,9 мм підійдуть для студентів, родин і користувачів, які працюють у гібридному форматі, адже ці елегантні пристрої можна використовувати й в школі, й вдома, й на роботі.



Нові ноутбуки Swift AI укомплектовано інфрачервоними вебкамерами 1080p Full HD, які підтримують функцію біометричного входу через розпізнавання обличчя за допомогою Windows Hello. Крім того, про безпеку власників пристроїв дбає технологія Acer User Sensing: інфрачервона вебкамера розпізнає присутність користувача та блокує екран, коли користувач відлучається, а після його повернення знову активує екран. Завдяки поєднанню технології Acer PurifiedVoice 2.0 та системи з трьох мікрофонів мінімізується фоновий шум, щоб під час конференцій користувачів завжди було добре чути. В одній або декількох нових лінійках доступні численні інструменти та функції AI, як-от Acer Assist – офлайнова програма бази знань, яка здійснює пошук у локально збережених документах, гарантуючи безпеку та конфіденційність даних. Пристрої також пропонують найсучасніші можливості підключення, зокрема порти HDMI 2.1 і USB Type-C, підтримку Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4 (або новішої версії), а також відтворення об’ємного звуку за допомогою технології DTS:X Ultra.



Нові ноутбуки Swift втілюють концепцію Acer Earthion та демонструють відданість компанії принципам сталого розвитку: пристрої виготовлено з переробленого пластику, а їхня упаковка на 100% складається з вторинної сировини. Окрім того, вони зареєстровані у списку EPEAT Gold.



Ноутбук Acer Swift Edge 14 AI (SFE14-51/T) надійде до продажу в Україні в липні з початковою ціною від 75999 грн.



Ноутбук Acer Swift Go 16 AI (SFG16-74) надійде до продажу в Україні у вересні з початковою ціною від 61999 грн.



Ноутбук Acer Swift Go 14 AI (SFG14-75) надійде до продажу в Україні в липні з початковою ціною від 56999 грн.

