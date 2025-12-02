Nvidia інвестує 2 млрд дол. у Synopsys

2 декабря 2025 г., 11:45

Компанія Nvidia офіційно повідомила про інвестування 2 млрд дол. у виробника програмного забезпечення для проєктування мікросхем Synopsys. Це відбулося в рамках розширеної багаторічної угоди, метою якої є спільна розробка нових інструментів для проєктування продуктів у різних галузях із використанням технологій штучного інтелекту.



Угода, про яку компанії оголосили в понеділок, є частиною серії масштабних інвестицій Nvidia, спрямованих на закріплення її домінування на ринку АІ. Раніше найдорожча компанія у світі вже здійснювала значні фінансові вкладення у різні стартапи, зокрема в OpenAI та Anthropic.



Ключова мета партнерства з Synopsys, як зазначається, полягає у переведенні робочих процесів кількох високотехнологічних галузей, які лише починають впроваджувати АІ, з традиційних центральних процесорів (CPU) на графічні процесори (GPU), що продаються Nvidia.



Програмне забезпечення Synopsys широко використовується для моделювання та проєктування різноманітних виробів — від комп'ютерних чипів до реактивних двигунів, перед тим, як приступати до дорогого виробництва прототипів. За словами генеральних директорів обох компаній, ці симуляції, які раніше могли займати тижні, тепер можуть бути прискорені до кількох годин завдяки чипам Nvidia.



«Прискорення на порядок відкриє можливості, які раніше були неможливими», - заявив генеральний директор Nvidia Дженсен Хуан (Jensen Huang) під час пресконференції.



Nvidia придбала звичайні акції Synopsys за ціною $414,79 за акцію, що на 0,8% нижче від ціни закриття торгів у п'ятницю. Цей крок посилює співпрацю, яка вже триває багато років.



Генеральний директор Synopsys Сассін Ґазі (Sassine Ghazi) підкреслив, що партнерство є неексклюзивним. Він зазначив, що компанія відкрита до співпраці з іншими виробниками чипів. «Якщо AMD, Intel або будь-який інший замовник звернеться до Synopsys, угода не є ексклюзивною. Ми готові і раді працювати з ними», — сказав Ґазі.



Після оголошення угоди акції Synopsys зросли майже на 5%, тоді як акції Nvidia піднялися на 1,4%. Ця інвестиція підкреслює прагнення Nvidia не лише домінувати у сфері обладнання, але й контролювати ключові інструменти, необхідні для проєктування передових АІ-систем.

