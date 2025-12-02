 
Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

ПриватБанк пропонує бізнесу AI-сервіс створення платежів з фото чи тексту

2 декабря 2025 г., 13:35

ПриватБанк пропонує бізнесу AI-сервіс створення платежів з фото чи тексту

ПриватБанк першим серед українських банків запустив для бізнес-клієнтів новий AI-сервіс створення платежів з фото чи тексту в мобільному застосунку «Приват24 для бізнесу». Завдяки цьому бізнес-клієнти можуть не вводити реквізити платежів вручну, економити час та запобігати помилкам.

Тепер достатньо завантажити фото будь-якого платіжного документа (рахунку-фактури, накладної, договору) чи просто скопіювати текст з реквізитами у відповідне поле. AI розпізнає дані та заповніть платіж, залишиться тільки перевірити реквізити та підписати платіж або зберегти його для подальшого опрацювання.

