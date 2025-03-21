SK hynix відправляє клієнтам перші у світі зразки 12-шарової HBM4

21 марта 2025 г., 9:35

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Компанія SK hynix оголосила, що розпочала відправлення великим клієнтам зразки першої у світі 12-шарової пам'яті HBM4, нової надвисокопродуктивної DRAM для AI. Заявлено, що SK hynix має намір завершити підготовку до масового виробництва 12-шарової продукції HBM4 у другій половині року, зміцнивши свої позиції на ринку AI-пам'яті наступного покоління.



12-шарова пам'ять HBM4, надана як зразки цього разу, має кращу в галузі місткість і швидкість, які необхідні для AI-пам'яті. У ній вперше реалізовано пропускну здатність понад 2 ТБ/с. Це означає обробку даних, еквівалентних більш ніж 400 фільмів Full-HD (по 5 ГБ кожен) за секунду, що більш ніж на 60% швидше, ніж у попереднього покоління, HBM3E.



SK hynix також запровадила удосконалений процес MR-MUF для досягнення місткості 36 ГБ, що є найвищим показником серед 12-шарових продуктів HBM. Процес, конкурентоспроможність якого була доведена успішним виробництвом попереднього покоління, допомагає запобігти викривленню чіпа, одночасно максимізуючи стабільність продукту шляхом покращення розсіювання тепла.



Повідомляється, після досягнення як перший в галузі постачальник, що масово виробляє HBM3 у 2022 році, а також 8- та 12-шарових HBM3E у 2024 році, SK hynix стала лідером на ринку пам'яті AI, розробляючи та постачаючи продукти HBM у встановлені терміни.



"Ми зміцнили свої позиції як лідер в екосистемі AI після багатьох років послідовних зусиль з подолання технологічних проблем відповідно до вимог клієнтів", - сказав Джастін Кім (Justin Kim), президент і керівник AI Infra у SK hynix. «Тепер ми готові плавно розпочати сертифікацію продуктивності та підготовчих робіт для масового виробництва, використовуючи досвід, який ми накопичили як найбільший у галузі постачальник HBM».

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