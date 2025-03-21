ІТ-коаліція залучила понад 500 млн євро для підсилення цифрової спроможності Сил оборони

21 марта 2025 г., 9:25

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У вересні 2023 в межах формату «Рамштайн» створили спеціальну групу країн, яка зосереджена на наданні підтримки Міноборони та Збройних сил України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки. Її головна мета – розбудова захищеної та стійкої ІТ-інфраструктури Сил оборони відповідно до стандартів НАТО.

Наразі до складу Коаліції входять 17 держав: Бельгія, Велика Британія, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Японія, Фінляндія, Швеція, Канада, а також Естонія і Люксембург, які є державами-лідерами.

Діяльність ІТ-коаліції координує керівна група, яка кожні два місяці збирається та опрацьовує актуальні потреби Міноборони та ЗСУ й ухвалює пакети закупівель. Учасники коаліції можуть робити фінансові внески для централізованих закупівель та безпосередньо надавати обладнання, послуги, програмне забезпечення чи ліцензії.

Таким чином ІТ-коаліція вже залучила понад 500 млн євро, зокрема 429.5 млн євро матеріальних внесків та 78.7 млн євро – фінансових. Україна вже отримала частину цієї допомоги – понад 133.6 млн євро.

Завдяки роботі коаліції вже забезпечили необхідні ліцензії та обладнання для підрозділів кібербезпеки МОУ та ЗСУ й розробників бойової системи DELTA. Цифрова українська система є взаємосумісною з НАТО та дозволяє Силам оборони ефективно керувати полем бою.

Обладнання зв’язку, ноутбуки та планшети для підрозділів тактичного рівня, що дозволяє мати доступ до критичних сервісів, необхідних для управління бойовими діями.

Масштабування використання платформи SAP та модернізацію низки центрів обробки даних МОУ для розгортання системи. Німеччина безоплатно надала ліцензію SAP на три роки. Це дозволить ефективніше здійснювати менеджмент військового майна та ресурсів, а також посилити прозорість їх обліку.

Модернізували інфраструктуру та робочі місця для роботи з реєстром Оберіг, а також залучили підтримку для розробки та запровадження digital-проєктів: Армія+, Резерв+, які зменшують обсяги паперової роботи та спрощують життя військовослужбовців та резервістів.

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