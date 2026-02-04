Western Digital анонсує 40-терабайтні диски та нову архітектуру для дата-центрів

4 февраля 2026 г., 11:45

Під час віртуального заходу Innovation Day 2026 компанія Western Digital представила амбітну стратегію розвитку, спрямовану на повне переосмислення ролі жорстких дисків у сучасній АІ-економіці.



Як повідомляться, компанія має намір остаточно трансформуватися у спеціалізованого виробника HDD (pure-play HDD company), фокусуючись на потребах гіперскейлерів та хмарних гігантів.



Western Digital на заході також анонсувала 40 ТБ жорсткий диск UltraSMR ePMR HDD, який уже проходить сертифікацію у найбільших клієнтів, а його масове виробництво заплановане на другу половину 2026 року. Це рішення дозволить значно підвищити щільність зберігання даних у дата-центрах, де обсяги інформації зростають експоненціально через активне використання штучного інтелекту.



Окрім рекордної місткості, Western Digital впроваджує технології, які раніше вважалися прерогативою флеш-накопичувачів. Нова розробка High Bandwidth Drive забезпечує одночасне читання та запис через декілька голівок, що вдвічі збільшує пропускну здатність порівняно зі стандартними HDD. Технологія Dual Pivot з незалежними актуаторами дозволяє суттєво скоротити розрив у продуктивності з QLC-флеш пам'яттю, зберігаючи при цьому головну перевагу жорстких дисків — низьку вартість зберігання одного гігабайта.



На 2027 рік також заплановано вихід дисків на базі термомагнітного запису (HAMR) та спеціальних енергоефективних моделей, які споживатимуть на 20% менше енергії, що критично важливо для гігантських ферм серверів.



На додачу до апаратних новинок, Western Digital розширює свій бізнес платформ, готуючи інтелектуальний програмний шар, що працюватиме через відкритий API. Ця платформа, запуск якої очікується у 2027 році, покликана принести економічні переваги гіперскейл-зберігання організаціям, що оперують масштабами понад 200 петабайт. Такий підхід має спростити розгортання складних систем та прискорити отримання цінності з накопичених даних.



Цікаво, що WD фактично створює гібридну категорію: накопичувач, який повільніший за SSD, але набагато швидший за класичний жорсткий диск. Це ідеальне рішення для так званих «теплих» даних - інформації, яка не потрібна щомілісекунди, але має бути доступною для швидкого навчання нейромережі. У світі, де кожен ват енергії в дата-центрі на вагу золота, обіцянка знизити споживання на 20% може стати вирішальним фактором при укладанні багатомільярдних контрактів на постачання заліза у 2027 році.

