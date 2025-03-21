У 2025 р. глобально буде поставлено 400 млн смартфонів з підтримкою GenAI

21 марта 2025 г., 11:45

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Counterpoint Research очікує, що у 2025 році кожний третій з проданих смартфонів буде підтримувати технологію GenAI, а їхня сумарна кількість перевищить 400 мільйонів протягом року.

Для порівняння, торік лише кожен п'ятий смартфон з проданих по всьому світі був з підтримкою GenAI.

Інтеграція GenAI в смартфони прискорюється швидше, ніж очікувалося, завдяки вдосконаленню чипсетів і появі більш ефективних, конкурентоспроможних легких великих мовних моделей (LLM). Як наслідок, ці можливості стають стандартними для преміум-моделей, а з 2025 року швидко поширюватимуться і на середній сегмент.

Виробники смартфонів позиціонували GenAI як ключовий диференціатор протягом минулого року, і ця тенденція, ймовірно, збережеться й у 2025 році. Однак прийняття споживачами варіантів використання GenAI залишається обмеженим, оскільки вони не змогли викликати сильного ентузіазму та запропонувати щоденну корисність. Тому виробники шукають проривні варіанти використання GenAI, які принесуть користувачам очевидну користь і заохотять їх до оновлення, тому йдуть не лише шляхом поступового вдосконалення апаратного забезпечення.

Прогнозується, що Apple і Samsung домінуватимуть на ринку смартфонів з підтримкою GenAI в перші роки, використовуючи свої сильні позиції у преміум-сегменті та присутність на розвинених ринках. Їхнє лідерство ґрунтується на глибокій інтеграції екосистеми, бездоганній оптимізації апаратного та програмного забезпечення, а також на лояльній базі користувачів їх пристроїв. Обидва бренди активно інвестують у GenAI, розвиваючи Apple Intelligence та Galaxy AI. Вони продовжать розширювати можливості використання АІ за допомогою регулярних оновлень ОС і поетапного впровадження нових можливостей протягом 2025 року.

Очікується, що демократизація смартфонів з підтримкою GenAI почнеться наприкінці наступного року або на початку 2027 р., насамперед завдяки китайським брендам, таким як Xiaomi, OPPO, vivo та HONOR, які активно розширюють можливості GenAI у сегменті смартфонів середнього класу. У міру того, як доступні смартфони з GenAI стануть мейнстрімом, загальне зростання поставок прискориться, що призведе до помітного скорочення частки Apple на ринку в середньостроковій перспективі.

Північна Америка, Західна Європа та Китай, ймовірно, очолять регіони з першими поставками смартфонів GenAI. Північна Америка знаходиться на передньому краї у цьому напрямку: майже половина поставок смартфонів тут у 2024 році йшли з підтримкою GenAI. Очікується, що до 2028 року ця частка зросте до 82%. Західна Європа слідує схожій траєкторії впровадження. Найбільші гравці галузі, зокрема Apple, Samsung і Google, сприяють такому швидкому впровадженню в Північній Америці та Західній Європі, диференціюючи свої продукти за допомогою преміум-інструментів для створення контенту зі штучним інтелектом, персоналізованих AI-помічників і привабливих сервісів на основі підписки. Однак, незважаючи на високе проникнення на ринок, скептицизм споживачів зберігається, оскільки багато користувачів все ще обережно ставляться до того, щоб платити додатково за функції зі штучним інтелектом.

Очікується, що впровадження GenAI-смартфонів в Китаї буде швидким завдяки агресивній інтеграції AI від місцевих виробників. Інтенсивна конкуренція між гравцями прискорить впровадження передових можливостей АІ в пристрої середнього класу швидше, ніж на інших ринках. Найбільші китайські бренди смартфонів вже розробили власні моделі LLM. Однак ці моделі залишаються ексклюзивними для китайського ринку.

В перспективі, агентний AI стане наступним інноваційним словом у 2025 році для індустрії смартфонів. Ця технологія стає наступною унікальною пропозицією в смартфонах преміум-класу, яка має на меті вийти за рамки асистентів на базі GenAI, забезпечуючи більш автономний, контекстно-орієнтований і спрямований на дію досвід використання AI.

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