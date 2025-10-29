SK Hynix розпродала всю пам'ять HBM на 2026 рік і встановила рекорд квартального прибутку

29 октября 2025 г., 15:17

0

Tweet

SK Hynix оголосила рекордні квартальні фінансові результати, зумовлені бумом штучного інтелекту.



Також як ключовий постачальник чипів пам'яті HBM (High-Bandwidth Memory) для лідерів АІ-ринку, зокрема Nvidia, компанія повідомила про вичерпання запасів.



У звіті за третій квартал 2025 фінансового року (липень-вересень) SK Hynix досягла найвищих в історії квартальних показників.



Операційний прибуток зріс на 62% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 11,38 трлн вон (7,9 млрд дол.). Це вперше, коли цей показник компанії перевищив позначку в 10 трлн вон.



Виручка за квартал зросла на 39% у річному вимірі, склавши 24,45 трлн вон (17,13 млрд дол.).



Компанія офіційно підтвердила, що завдяки стрімкому попиту на пам'ять для АІ-інфраструктури, клієнти зафрахтували весь її обсяг виробництва DRAM і NAND на 2026 рік. Більш того, в ході конференц-дзвінка керівництво SK Hynix зазначило, що поставки HBM, як очікується, залишатимуться обмеженими відносно попиту аж до 2027 року.



SK Hynix є домінуючим гравцем на ринку HBM, особливо HBM3E, які мають критичне значення для живлення центрів обробки даних, що використовують процесори Nvidia. За даними Counterpoint Research, у другому кварталі 2025 року SK Hynix утримувала провідну частку ринку HBM, що становила 64%.



Компанія вже завершила переговори з ключовими клієнтами щодо постачання HBM на наступний рік і планує розпочати відвантаження своєї шостої генерації чипів HBM4 вже у поточному кварталі. Для задоволення попиту, що зростає, SK Hynix планує збільшити капітальні витрати у 2026 році у порівнянні з цим роком та прискорити розширення виробничих потужностей, зокрема на фабриці M15X.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI