Близько 400 млн грн виділено на розвиток відновлюваної енергетики для соціальної інфраструктури

31 октября 2025 г., 13:35

0

Tweet

Міністерство розвитку громад та територій України повідомило, що

уряд країни ухвалив надання субвенції у розмірі 396 млн грн для місцевих бюджетів на встановлення сонячних панелей, теплових насосів і систем зберігання енергії у школах, лікарнях і дитсадках - щоб посилити енергонезалежність і забезпечити безперебійну роботу закладів у разі довготривалої відсутності тепло- та електропостачання.



«Рішення Уряду про виділення субвенції у майже 400 мільйонів гривень є стратегічною інвестицією у стійкість громад. Встановлення сонячних панелей та енергонакопичувачів у лікарнях, школах, дитсадках - це гарантія їхньої безперебійної роботи, незалежно від зовнішніх викликів. Цей проєкт підкреслює наш пріоритет: децентралізація енергосистеми та якісне управління публічними інвестиціями, що стало можливим завдяки співпраці з Європейським інвестиційним банком та нашими міжнародними партнерами», - зазначає Віце-прем'єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.



Програма RES має на меті підтримати децентралізований розвиток відновлюваної енергетики, посилити енергонезалежність українських громад та гарантувати безперебійну роботу критично важливих соціальних об’єктів. Програма сфокусована на школах, лікарнях та дитячих садках, оскільки забезпечення їхньої стабільної роботи є життєво необхідним, особливо в умовах воєнних ризиків.



Йдеться зокрема про створення відновлюваних джерел енергії на об’ֹєктах, які були раніше успішно відновлені чи модернізовані за підтримки ЄІБ. Перелік конкретних об’єктів буде сформований міністерством разом з банком, а остаточно затверджуватиметься Кабінетом Міністрів України окремим розпорядженням.



Загальний обсяг грантового фінансування становить 440 млн грн. З них 396 млн грн - у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на впровадження активностей на місцях, а 44 млн грн - на фінансування технічної допомоги для закупівель, що проводитимуться ПРООН.



Програма «Рішення для відновлюваної енергетики (RES)» фінансується за рахунок гранту Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), забезпеченого Федеральним урядом Німеччини та Міжнародною кліматичною ініціативою (IKI). Спільними виконавцями проекту є Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та Програма розвитку ООН (UNDP). UNDP виступатиме агентом із закупівель й забезпечуватиме прозоре та ефективне придбання і встановлення необхідного обладнання.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI