OpenAI купує розробника Mac-інтерфейсу Sky

27 октября 2025 г., 11:45

Компанія OpenAI оголосила про придбання Software Applications, Inc., розробника Sky - АІ-інтерфейсу на основі природної мови для комп'ютерів Mac.



Як зазначається, цей крок є значною віхою в стратегії OpenAI, спрямованій на інтеграцію своїх великих мовних моделей (LLMs) безпосередньо в повсякденну роботу користувачів і бізнесу.



Продукт Sky, який досі не був публічно випущений, є агентною системою, здатною "бачити", що відбувається на екрані користувача, і виконувати дії в програмах відповідно до запитів природною мовою (письмо, планування, кодування).



Нік Турлі (Nick Turley), віцепрезидент і керівник ChatGPT в OpenAI, заявив, що придбання Sky прискорить реалізацію бачення компанії: "Ми створюємо майбутнє, де ChatGPT не просто відповідає на ваші запити, а допомагає вам виконувати завдання. Глибока інтеграція Sky з Mac прискорює наше бачення впровадження АІ безпосередньо в інструменти, які люди використовують щодня".



Команда Sky, у повному складі, приєднається до OpenAI, а її технології будуть інтегровані в ChatGPT.



Співзасновники Sky, Арі Вайнштейн (Ari Weinstein) і Конрад Крамер (Conrad Kramer), вже мають успішний досвід продажу технологій великим компаніям. Раніше вони заснували стартап Workflow, який був проданий Apple і перетворився на технологію Shortcuts (Команди). Третій співзасновник, Кім Беверет (Kim Beverett), також є колишнім топменеджером Apple.



Придбання Sky відбувається в критичний момент, коли Apple (яка, як вважається, відстає у сфері генеративного АІ) готується до масштабного оновлення Siri з функціями Apple Intelligence наступного року.



Хоча Apple цінує конфіденційність як основну частину своєї АІ-пропозиції, агресивний та "агентний" підхід Sky, що бачить і діє на екрані, може створювати проблеми з безпекою. Саме тому експерти вважають, що Apple може знадобитися час для створення порівнянної Mac АІ-системи, тоді як OpenAI отримує готову технологію.



Умови угоди не розголошуються, але відомо, що Software Applications залучила 6,5 млн дол. інвестицій, серед яких був і пасивний інтерес від генерального директора OpenAI Сема Альтмана через інвестиційний фонд.

