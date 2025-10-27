Кластер Brave1 уже налічує 2 200 виробників дронів, НРК, РЕБ та ракет

27 октября 2025 г., 8:15

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у підсумках «100 днів Уряду» серед іншого зазначив, що кластер Brave1 уже налічує 2 200 виробників дронів, НРК, РЕБ, ракет та інших технологій.



Підрозділи замовили за програмою Армія дронів.Бонус на Brave1 Market понад 100 тисяч дронів та засобів РЕБ на суму понад 5 млрд грн.



Важливий трек - грантові конкурси, які ми запустили в 4 пріоритетних для фронту напрямах: вибухові речовини, зенітні та тактичні балістичні ракети, ШІ.



Міністр також зазначив, що запустили Brave-конкурси - фінансування до 150 мільйонів гривень на створення готових рішень для фронту. Фокус: вибухові речовини, ШІ, тактичні та зенітні ракети.



Спільно з Силами безпеки і оборони Мінцифри сформували чіткий фокус на 70 технологічних напрямів у девʼяти категоріях - від БпЛА та РЕБ до ракет і штучного інтелекту. Оновили грантову програму на ці напрями - суму грантів виробники тепер обирають самостійно.



У зазначений період було запущено BraveTech EU спільно з ЄС - Україна та Євросоюз виділяють по 50 млн євро на створення та впровадження нових defense tech-розробок. Brave-Norway - підписали першу двосторонню грантову програму на 20 млн євро, яка реалізується з урядом іншої держави.



Мінцифри також нагадало про запуск платформи Test in Ukraine - іноземні компанії тепер можуть тестувати оборонні розробки в Україні, щоб знайти нові рішення для фронту.

