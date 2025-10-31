Раціональні міркування щодо ППО та енергонезалежності помешкання

31 октября 2025 г., 17:25

Впевнений, що я – раціональна людина. Яка завжди намагається аналізувати події, передбачувати їх наслідки, планувати своє життя, покращувати його умови та уникати залежності від інших (людей та подій). Мені здається, це норма.

Саме цими принципами я керувався, коли мобілізувався у 2022-му, а потім служив до демобілізації у грудні 2024-го.

Так само раціональними є і моя любов до ППО, і колись прийняте рішення будувати власний будинок. Бо це дає більше можливостей для тонкого налаштування свого життя, зменшення залежності від зовнішніх обставин. У тому числі що робить (або не робить) влада для нашого захисту, скільки Шахедів наступного разу влучать в нашу енергосистему тощо.

Систему аварійного живлення нашого будинку я почав будувати ще восени 2022. Тоді в підрозділі ППО, де я служив, ми створювали мобільні пункти управління і, звісно, вони мали бути повністю автономними. Для цього купували інвертори MUST на 24В та підключали до них пару автомобільних АКБ 60Ah. Загальна ємність такої системи невелика, але потужності для роботи обладнання вистачало. Плюс вона надавала нам час для підключення/ запуску генератора та могла перекрити його двогодинну зупинку. За рік роботи АКБ бивалися, але волонтери надавали нові.

Таку саме систему встановив і в будинку, бо часу на щось інше не було. Але вже за пів року стало зрозуміло, що довготривалі відключення вона не витримує, бо свинцеві акумулятори заряджаються дуже повільно, погано масштабуються, швидко вмирають. Хоча тимчасово ми збільшили ємність АКБ вдвічі (4шт Exide AGM 105 Ah). Це допомогло пережити зиму 2022/23. Від довготривалих відключень рятувалися спочатку бензиновим генератором, а потім – за допомогою електрокара, в який встановили DC/AC інвертор.

Тому варто було перейти на LiFePo + інвертор 48В. Що й було зроблено восени 2023. Інвертор Solis мені подарували друзі, тому свій 24В Must я віддав на потреби ППО (оскільки там був потрібен саме 24В апарат). А до Solis був придбаний Pylontech US3000C на 3.5 kWh. Схема підключення інвертора в електросистему будинку була перероблена: інвертор винесений в гараж (оскільки може працювати нижче «нуля»), а батарея навпаки – розміщена в будинку + закладена можливість встановлення сонячних панелей (у майбутньому).

Бонусом системи Solis+Pylontech стала її інтеграція до Home Assistant, на якому в нашому будинку реалізовані контроль, аналітика та керування багатьма системами включно з електрикою та опаленням. З однією батареєю 3000C наш будинок міг протриматися без централізованого електропостачання (майже без суттєвих обмежень) приблизно 5-6 годин – до АКБ 10%, а потім за менш ніж годину відновитися до 100%.

У 2024 році ємність/ потужність системи була збільшена вдвічі (придбаний другій такий самий Pylontech) і автономність виросла майже до 10-12 годин, а при певних обмеженнях (не включати електрочайник та електроплитку) – до 14-15 годин. Усвідомлення цього факту дозволило нам фактично зняти обмеження на користування електроприладами та додати в резервну групу (через інвертор) всі розетки + все освітлення.

Влітку 2025 наче не було формальних підстав думати про збільшення автономності, але ми рухалися за планом, в якому наступний пункт – вийти на автономність 24 години. Хоча відверто кажучи, третій АКБ Pylontech був придбаний не очікувано. Просто натрапив в OLX на оголошення з привабливою ціною. Тож, у серпні цього року ємність системи виросла до 10 kWh, а автономність ви можете побачити на знімку екрана з системи Home Assistant: за 12 годин з моменту відключення світла заряд АКБ зменшився на 43%. Коли електропостачання відновиться, ми зможемо зарядити акумулятори зі швидкістю приблизно 30-40% за годину (це налаштовується).

Тобто, для безперервного комфортного функціонування наш будинок наразі потребує наявності централізованого електропостачання всього 3 години на добу. За цей час ми встигаємо зарядити АКБ до 100% та нагріти 1000л бак тепло акумулятор до 80°C.

Наступні пункти нашого плану автономності: встановлення сонячних панелей та тепловогої помпи повітря-вода (як альтернативне джерело теплопостачання, можливість закладена ще при будівництві). Хоча обидва ці пункти дискусійні. На відміну від іншого – підтримка ППО!

Бо якщо немає захисту від ракет та дронів – всі описані вище заходи, починаючи з будівництва житла, можна помножити на «нуль». Як людина раціональна, я розумію, що наразі в моєму житті пріоритет №1 – допомога ППО і кожна хвилина мого часу, витрачена для цього – має impact у вигляді відсотків покращення її ефективності. Хай навіть цей відсоток рахується у 0.01%.

