Німеччина збільшить внесок у «Фонд підтримки енергетики України» на 60 млн євро

27 октября 2025 г., 10:25

Під час зустрічі прем'єр-міністра України Юлії Свириденко та міністра енергетики України Світлани Гринчук із міністром енергетики Німеччини Катеріною Райхе обговорювалися напрями подальшої співпраці у сфері енергетики та додаткові кроки для зміцнення стійкості української енергосистеми. 

Німеччина оголосила про збільшення свого внеску у Фонд підтримки енергетики України на 60 млн євро.

Окрему увагу сторони приділили продовженню діалогу щодо створення спільної українсько-німецької робочої групи з енергетики та підготовку до українсько-німецького бізнес-форуму, який відбудеться у грудні в Берліні. Форум стане майданчиком для розвитку нових партнерств між енергетичними компаніями двох країн.

Світлана Гринчук подякувала німецьким партнерам за послідовну підтримку України та активну позицію у зміцненні енергетичної безпеки України й усієї Європи.

