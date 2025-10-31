Intel веде переговори про придбання розробника AI-чипів SambaNova

31 октября 2025 г., 17:40

Агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела повідомило, що компанія Intel веде переговори щодо придбання стартапу SambaNova Systems, що спеціалізується на процесорах для АІ. Переговори перебувають на ранній стадії, і немає гарантій, що угода буде укладена.



SambaNova Systems була заснована у 2017 році в Пало-Альто (шт. Каліфорнія) трьома помітними персонами. Це Кунле Олукотун (Kunle Olukotun), професор Стенфордського університету, відомий як "батько багатоядерного процесора" (multi-core processor), він є головним технологом компанії. Заснованная ним раніше Afara Websystems була поглинена Sun Microsystems у 2002 р. Фyнкцію її CEO виконує Родріго Лян (Rodrigo Liang) - колишній старший віцепрезидент Oracle, керівник розробки процесорів SPARC (яка належала Sun Microsystems). Також серед засновників Крістофер Ре (Christopher Ré) - ще один професор Стенфордського університету, експерт у галузі систем для роботи з великими даними.



Компанія розробляє рішення повного стеку, що включає спеціалізовані чипи та програмну платформу Dataflow-as-a-Service. Її основний продукт, архітектура DataScale, призначений для прискорення завдань глибокого навчання та роботи з великими мовними моделями (LLM).



Загальний обсяг залучених стартапом коштів сягає 1,14 млрд дол., а його пікова оцінка у 2021 році, після раунду, очолюваного SoftBank Vision Fund, становила 5,1 млрд дол.



Як зазначають аналітики, це потенційне придбання може значно посилити позиції Intel на ринку AI-прискорювачів, де наразі домінує Nvidia. Інформація про переговори з'явилася на тлі повідомлень, що SambaNova шукає покупця після труднощів із залученням нового раунду фінансування. За даними Bloomberg, ймовірна вартість угоди буде нижчою за пікову оцінку 2021 року.



Купівля SambaNova, чиї рішення сфокусовані на AI-висновках (inference) та комплексних системах, могла б надати чіпмейкеру необхідні технології та інженерні кадри. Варто зазначити, що між компаніями існують давні зв'язки: інвестиційний підрозділ Intel Capital є інвестором SambaNova, а виконавчим головою стартапу з травня 2024 року є Ліп-Бу Тан (Lip-Bu Tan) - чия венчурна фірма Walden International була серед перших інвесторів.

