NVIDIA представила BlueField-4 - процесор, що керуватиме роботою АІ-фабрик

29 октября 2025 г., 16:23
Компанія NVIDIA оголосила про випуск нового покоління DPU - NVIDIA BlueField-4. Цей чип є частиною повнофункціональної платформи BlueField, призначеної для прискорення гігантських інфраструктур штучного інтелекту. У компанії називають BlueField-4 процесором, що живить "операційну систему АІ-фабрик".

Зростання навантажень, які сягають трильйонів токенів, вимагає нового класу інфраструктури. BlueField-4, побудований на поєднанні процесора NVIDIA Grace CPU та мережевої технології NVIDIA ConnectX-9. Як заявляє виробник, рішення забезпечує в 6 разів більшу обчислювальну потужність та дозволяє створювати АІ-фабрики до 4 разів більші, ніж ті, що працювали на попередній моделі BlueField-3.

Новий DPU підтримує пропускну здатність 800 Гбіт/с, трансформуючи центри обробки даних у захищену, інтелектуальну АІ-інфраструктуру. BlueField-4 пропонує програмно-визначене прискорення мережі, зберігання даних та функцій безпеки, що критично важливо для ефективної обробки даних у великих масштабах.

Безпека системи посилена архітектурою NVIDIA BlueField Advanced Secure Trusted Resource Architecture, яка дозволяє створювати захищені обчислювальні середовища з ізоляцією клієнтів за принципом нульової довіри. Крім того, DPU підтримує мікросервіси NVIDIA DOCA, які спрощують масштабування та керування розгортанням АІ-систем.

Свої рішення з BlueField-4 планують будувати такі провідні виробники серверів та сховищ, як HPE, Dell Technologies, Cisco, IBM, Lenovo та Supermicro. Кібербезпекові компанії, зокрема Palo Alto Networks та Check Point, інтегрують DPU для захисту у реальному часі, а хмарні провайдери, як-от Oracle Cloud Infrastructure та xAI, використовуватимуть BlueField для багатоорендних мереж.

Очікується, що NVIDIA BlueField-4 стане доступним на початку 2026 року в рамках платформ NVIDIA Vera Rubin.

