Міноборони виділило додаткові 1,9 млрд грн для закупівлі дронів через DOT-Chain Defence

Міністерство оборони України виділило додаткові 1,9 млрд грн, за які військові зможуть замовляти дрони та іншу техніку через DOT-Chain Defence. Доступ до маркетплейсу отримали ще 50 бригад Збройних Сил України. Це збільшить загальну кількість підрозділів, які користуються системою, до 180.

За перші три місяці роботи через DOT-Chain Defence до війська було поставлено майже 100 000 дронів на загальну суму 3,74 млрд грн. Середній термін постачання дронів «з наявності» – 10 днів.

Маркетплейс DOT-Chain Defence розроблений «Державним оператором тилу» для забезпечення військових озброєнням і технікою. Система об’єднує в одному захищеному цифровому середовищі бригади, виробників та «Агенцію оборонних закупівель».  Крім того, нещодавно Уряд прийняв рішення про розширення DOT-Chain Defence на Національну гвардію України.

Підрозділи самостійно обирають необхідні їм засоби, а АОЗ бере на себе всі організаційні процеси – від укладання контрактів до проведення оплат. Завдяки цьому щоб отримати потрібний засіб, військовому потрібно зробити лише кілька кліків.

Крім того, DOT-Chain Defence використовується в межах програми «Армія Дронів Бонус», через яку забезпечуються всі Сили оборони України. Наразі в системі представлено 200 одиниць техніки – FPV-дрони, дрони літакового типу, ударні коптери тощо – від 49 українських виробників.

Забезпечення військ через DOT-Chain Defence здійснюється паралельно з іншими програмами та є додатковим джерелом постачання дронів.

