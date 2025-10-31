Samsung змогла наростити квартальні продажі на 15,4% до 60,27 млрд дол.

31 октября 2025 г., 15:35

Компанія Samsung Electronics оприлюднила консолідовані фінансові результати за третій квартал 2025 року.



Загальна виручка компанії склала 86,1 трлн вон (60,27 млрд дол.), а операційний прибуток досяг 12,2 трлн вон (8,54 млрд дол.). Виручка збільшилася на 15,4% порівняно з попереднім кварталом, що свідчить про помітне відновлення бізнесу.



Підрозділ Device Solutions (DS), що відповідає за напівпровідники, продемонстрував зростання продажів на 19%. Бізнес із виробництва пам'яті зафіксував рекордні квартальні показники, чому сприяло збільшення поставок чипів HBM3E та серверних SSD, оптимізованих під задачі штучного інтелекту.



Підрозділ Device eXperience (DX), що охоплює випуск мобільних пристроїв, збільшив виручку на 11%. Цей результат став можливим завдяки успішному виходу на ринок нових складаних смартфонів, зокрема Galaxy Z Fold7, та стабільним продажам інших флагманських моделей, планшетів і носимих пристроїв. Операційний прибуток мобільного підрозділу склав 3,6 трлн вон (2,52 млрд дол.).



У сегменті напівпровідників (підрозділ DS) компанія отримала загалом 33,1 трлн вон (23,17 млрд дол.) виручки та 7,0 трлн вон (4,90 млрд дол.) операційного прибутку. Дохід підрозділу System LSI зберігся на попередньому рівні, незважаючи на сезонні фактори, завдяки стійким поставкам флагманських чипів SoC. Бізнес Foundry (контрактне виробництво) значно покращив фінансові показники за рахунок збільшення завантаження потужностей та рекордного обсягу замовлень на передові техпроцеси.



Підрозділ Samsung Display (SDC) зафіксував виручку 8,1 трлн вон (5,67 млрд дол.) та операційний прибуток 1,2 трлн вон (840 млн дол.), покращивши результати завдяки високому попиту на дисплеї для флагманських смартфонів та зростанню сегмента великих ігрових моніторів.



Що стосується підрозділу Дисплейних рішень та Побутової техніки (VD/DA), то при загальній виручці 13,9 трлн вон (9,73 млрд дол.) він зафіксував невеликий операційний збиток у 0,1 трлн вон (70 млн дол.). Підрозділ VD (телевізори) мав стійкий ріст продажів преміальних моделей Neo QLED та OLED, але прибуток знизився через посилення конкуренції.



Компанія очікує, що стрімке зростання індустрії штучного інтелекту продовжить створювати нові можливості. У підрозділі DS планується подальше зростання за рахунок високомаржинальних AI-орієнтованих продуктів, таких як HBM3E та DDR5. Foundry наступного року буде фокусуватися на стабільних поставках 2-нм GAA-рішень, а бізнес пам'яті почне серійне виробництво HBM4. У рамках напрямку MX компанія має намір скористатися сезонним попитом, просуваючи смартфони з AI-функціями, і розраховує забезпечити зростання виручки у річному вимірі.

