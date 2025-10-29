 
`

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

Sergey Petrenko

AI-енциклопедія від Маска

29 октября 2025 г., 17:25
Маск запустив Grokipedia – AI-енциклопедію, яку позиціює як неупереджену альтернативу Wikipedia. На старті в новій енциклопедії близько 885 тис. статей проти 8 млн в англомовній версії Вікіпедії. Сайт працює на тій же мовній моделі, що і чатбот Grok в X, теоретично маючи доступ до постів сотень мільйонів користувачів для оновлення контенту в реальному часі.

Правда, якщо врахувати, що всі наявні великі LLM навчаються на відкритих даних і Вікіпедія є їх величезною частиною, то не дуже зрозуміло, коли це буде вивірений за новими даними контент, а коли – переписування Вікіпедії в якомусь певному ключі.

Власне, це вже і видно. Стаття про самого Маска написана захопленим тоном, описуючи його роботу в DOGE з фактичною помилкою про Вівека Рамасвамі, посилаючись при цьому на BBC і Al Jazeera, які нічого подібного не писали. Стаття про гендер починається з визначення як «бінарної класифікації на основі біологічної статі» – проти соціологічного підходу Вікіпедії.

Сайт впав через годину після запуску.

Чекаємо антисемітських статей і щось новеньке про геноцид білих в ПАР. Це ж той самий Grok, який вже видавав подібне в Twitter.

