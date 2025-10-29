Зловмисники розсилають листи зі шкідливим вкладенням нібито від імені Податкової

29 октября 2025 г., 14:35

Державна податкова служба України попереджає, що протягом останніх днів зловмисники масово розсилають по країні фейкові електронні листи начебто від імені ДПС. Тема листа – повідомлення про проведення «фінансової перевірки за фактом легалізації коштів» щодо певної організації. ДПС наголошує, що не має до цієї розсилки жодного стосунку та закликає бути уважними.

Відкриття прикріпленого до листа файлу призводить до запуску шкідливої програми, яка створює технічні можливості для прихованого несанкціонованого доступу до персонального комп’ютера користувача. Існує небезпека зараження персональних комп’ютерів вірусами.

Крім того, повідомлення розсилаються з електронних скриньок, які жодним чином не пов’язані із Державною податковою службою України.

ДПС радить: не відкривати вкладення у підозрілих електронних листах; дотримуватися правил особистої кібергігієни; бути обережними та уважними навіть при отриманні повідомлень від відомих адресатів – зловмисники можуть підробити адресу відправника; за можливості перевіряти достовірність отриманого листа, підтверджуючи факт його надсилання відправником.

