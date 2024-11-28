Близько 110 тис. фахівців наразі працює в українських продуктових IT-компаніях

28 ноября 2024 г., 20:35

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Львівський ІТ Кластер представив результати чергового щорічного комплексного дослідження технологічної індустрії України IT Research Ukraine 2024, що дозволяє зрозуміти актуальну ситуацію у сегменті IT-аутсорсингу під час війни.

Попри виклики повномасштабної війни, технологічна галузь залишається однією з ключових в українській економіці та забезпечує значні валютні надходження. ІТ-сектор – найбільший експортер послуг в Україні – комп’ютерні послуги складають 38% від загального обсягу. Крім того, він посідає друге місце в загальній структурі українського експорту, після експорту продовольчих товарів.

Водночас падіння обсягів експорту IT-послуг, яке розпочалося ще у 2023 році, триває. Згідно з прогнозом у дослідженні IT Research Ukraine 2024, навіть при оптимістичному сценарії на кінець поточного року обсяг сегмента зменшиться щонайменше на 4% до показників 2023 року. Тобто у підсумку навряд перевищить 6,3-6,45 млрд дол. Частка ІТ-аутсорсингу у валовому внутрішньому продукті зменшилася на фоні зростання ВВП та становить 4,4%.

Наразі в Україні 2118 активних верифікованих ІТ-компаній. З них сервісних – половина, а саме 47% – аутсорсингові та 3% аутстафінгові. Ще 31% компаній – продуктові, решта мають змішану бізнес-модель.

Українські техкомпанії продовжують відкривати нові офіси, однак здебільшого за кордоном. З 51% СЕО, що планують розширити свої представництва, більш ніж третина хоче зробити це в іншій країні. Найпопулярніший вибір нової локації – Польща. Крім того, 6% СЕО планують закрити офіс в Україні.

Більшість компаній, а саме 97% фінансово підтримують реалізацію проєктів, що наближають нас до перемоги. 67,6% опитаних компаній мають у штаті мобілізованих спеціалістів. Також значна частина компаній підтримує своїх фахівців, які зараз у лавах Сил оборони України: забезпечують їм збереження робочого місця, виплату фіксованої суми або часткову компенсацію винагороди.

Якщо ж говорити про залучених фахівців, то їхня кількість цього року зменшилася – на 1,6%. І наразі налічує 302 тис. спеціалістів. З них 238 тис. живуть і працюють в Україні. Зменшилася на 3% і кількість українських фахівців, що працюють за кордоном, порівняно з минулим роком. Наразі їх чисельність сягає 62-64 тис., на противагу 65 тис. торік.

Наразі понад 43% фахівців мають загальний досвід роботи в ІТ понад шість років, з них 9% – понад 15 років. А більш ніж 82% з усього пулу технічних талантів – спеціалісти кваліфікації Middle, Senior та Lead. Майже половина зайнятих в IT-галузі здобули або здобувають освітню технічну спеціалізацію, повʼязану з компʼютерними науками. Втім, залученими до роботи в ІТ-галузі все частіше стають випускники нетехнічних спеціальностей. Минулого року частка таких становила 35,6%, а у 2024 році – 39,2%.

В Україні найбільше IT-фахівців у віковій категорії від 26 до 35 років. Кількість ІТ-спеціалістів в Україні до 25 років зменшується. А середній вік фахівця дещо зріс – до 31,5 років. Значна частина спеціалістів, майже 68%, не мають дітей.

Більшість, а саме 44,2% ІТ-фахівців України, все ще залучені до роботи сервісних компаній. Це на 6,9% менше ніж було торік. Натомість частка спеціалістів, що працюють у продуктових компаніях та стартапах зросла на 4,2% і нині становить 36,4%. Ще 17,4% фахівців залучені до компаній зі змішаною бізнес-моделлю, а 2% обрали інші типи компаній.

У дослідження не увійшли тимчасово окуповані росією території та ті, де ведуться активні бойові дії.

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