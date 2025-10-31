Продажі Amazon за ІІІ кв. зросли на 13% до 180,2 млрд дол., пвдпрозділа AWS - на 20% до 33 млрд дол.

31 октября 2025 г., 12:25

0

Tweet

Amazon.com опублікувала фінансові результати за третій квартал, що закінчився 30 вересня 2025 року, які значно перевищили очікування аналітиків, головним чином завдяки потужному відродженню зростання її хмарного підрозділу AWS.

Рекордна динаміка AWS та сегментні результати



Загальна чиста виручка Amazon за третій квартал зросла на 13% до 180,2 млрд дол., порівняно зі 158,9 млрд дол. рік тому.



Продажі AWS зросли на 20% до 33 млрд дол., що стало найшвидшим темпом зростання підрозділу за майже три роки.



Продажі товарів на Amazon.com у Північній Америці зросли на 11% до 106,3 млрд дол., за межами цього регіону - на 14% до 40,9 млрд дол.



Операційний прибуток залишився на рівні минулого року і склав 17,4 млрд дол. Однак цей показник включає два спеціальні нарахування: 2,5 млрд дол., пов'язані з юридичним врегулюванням з FTC, та 1,8 млрд дол. - оціночні витрати на вихідну допомогу. Без цих нарахувань операційний прибуток сягнув би 21,7 млрд дол. При цьому операційний прибуток AWS зріс до 11,4 млрд дол. (проти 10,4 млрд дол. рік тому).



Чистий прибуток зріс до 21,2 млрд дол., або 1,95 дол. на розведену акцію, значно перевищивши минулорічних 1,43 дол.. Це зростання було підтримане доходом до оподаткування у розмірі 9,5 млрд дол. від інвестицій компанії в Anthropic, PBC.



Генеральний директор Amazon Енді Джессі (Andy Jassy) заявив: "Ми продовжуємо спостерігати сильний імпульс і зростання в усьому Amazon, оскільки AI забезпечує значні покращення в кожному куточку нашого бізнесу. AWS зростає такими темпами, яких ми не бачили з 2022 року, прискорюючись до 20,2% р/р. Ми бачимо сильний попит на AI та основну інфраструктуру і зосередились на прискоренні нарощування потужностей — додавши понад 3,8 гігаватів за останні 12 місяців".



Джессі також підкреслив інновації в логістиці, зазначивши, що Amazon продовжує реалізовувати переваги від оптимізації своєї мережі виконання замовлень.



Операційний грошовий потік за останні дванадцять місяців збільшився на 16% до 130,7 млрд дол. Однак вільний грошовий потік за той же період знизився до 14,8 млрд дол. (порівняно з 47,7 млрд дол. роком раніше). Це зниження було викликане значним збільшенням капітальних витрат: компанія інвестувала 50,9 млрд дол. більше у придбання майна та обладнання. Ці інвестиції спрямовані на будівництво центрів обробки даних та нарощування потужностей для розробки AI.



Прогнозовані квартальні продажі напередодні святкового сезону перевищили консенсус-прогноз, що призвело до стрімкого зростання акцій компанії на 14% на подовжених торгах.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI