Хакерська атака на Jaguar Land Rover обійшлася економіці Великої Британії у 2,55 млрд дол.

22 октября 2025 г., 16:30

+11

голос Tweet

Як повідомляє Reuters, хакерська атака на Jaguar Land Rover (JLR), що належить індійській Tata Motors, коштувала британській економіці приблизно 1,9 млрд фунтів стерлінгів (2,55 млрд дол.) та торкнулася понад 5000 організацій. Про це йдеться у звіті, опублікованому в середу незалежною організацією з кібербезпеки Cyber Monitoring Centre (CMC).



Згідно зі звітом CMC, цей інцидент є "найбільш економічно руйнівною кіберподією, яка вразила Велику Британію". Переважна більшість фінансових втрат пов'язана зі збитками від зупинки виробництва на JLR та її постачальників.



Атака, що сталася у серпні, призвела до майже шеститижневої зупинки виробництва на трьох британських заводах, які до інциденту випускали близько 1000 автомобілів на день. Компанія почала відновлювати виробництво лише на початку жовтня. Аналітики раніше оцінювали, що збитки JLR від простою становили приблизно 50 млн фунтів стерлінгів на тиждень. CMC, яка фінансується страховою галуззю, класифікувала цей інцидент як системну подію Категорії 3 за п'ятибальною шкалою, що відображає значний збій у виробництві JLR, її багаторівневому ланцюжку постачання та дилерських організаціях.



У зв’язку з інцидентом, уряд Великої Британії наприкінці вересня надав виробнику автомобілів класу "люкс" кредитну гарантію у розмірі 1,5 млрд фунтів стерлінгів для підтримки його постачальників. Речник JLR відмовився від коментарів щодо звіту.



CMC також застерігає, що загальні збитки можуть бути вищими, якщо відновлення виробництва JLR до дохакерських рівнів зіткнеться з несподіваними затримками. Цей випадок став однією з кількох гучних хакерських атак, що вразили великі британські компанії цього року. Зокрема, роздрібний продавець Marks & Spencer втратив близько 300 млн фунтів стерлінгів (близько 400 млн дол.) після квітневого збою, який на два місяці паралізував його онлайн-сервіси.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI