SK Hynix представила графічну пам'ять GDDR7

31 июля 2024 г., 11:35

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Компанія SK hynix оголосила про випуск найпродуктивнішої в галузі графічної пам'яті GDDR7 – продукту наступного покоління.



Повідомляється, що розробка GDDR7 у березні відбулася на тлі висхідного інтересу глобальних клієнтів у галузі AI до продукту DRAM, який відповідає як спеціалізованій продуктивності для обробки графіки, так і високій швидкості. Компанія заявила, що розпочне масове виробництво у третьому кварталі.



Новий продукт має робочу швидкість 32 Гбіт/с, що на 60% краще, ніж у попереднього покоління, і швидкість може зрости до 40 Гбіт/с, залежно від обставин. При використанні високопродуктивних відеокарт продукт також може обробляти дані об'ємом понад 1,5 ТБ в секунду, що еквівалентно 300 фільмів Full HD (по 5 ГБ кожен) за секунду.



SK hynix також підвищила енергоефективність більш ніж на 50% порівняно з попереднім поколінням, прийнявши нову технологію упакування, яка розв'язує проблему нагрівання внаслідок надшвидкої обробки даних.



Компанія збільшила кількість шарів тепло-розсіювальних підкладок з чотирьох до шести, застосувавши при цьому EMC (Epoxy Molding Compound) для пакувального матеріалу, прагнучи знизити тепловий опір на 74% порівняно з попереднім поколінням, зберігши при цьому незмінні розміри продукту.



Сангвон Лі (Sangkwon Lee), керівник відділу планування та впровадження продукції DRAM у SK hynix, сказав, що очікується, що GDDR7 буде прийнята в ширшому спектрі додатків, таких як високоспеціалізована 3D-графіка, AI, високопродуктивні обчислення та автономне водіння. "Ми продовжимо працювати над зміцненням нашої позиції як найнадійнішого постачальника рішень пам'яті для AI, посиливши лінійку преміальної пам'яті", - підсумував він.

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