Дохід Укртелеком у першому півріччі склав 2,3 млрд грн

31 июля 2024 г., 12:35

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За результатами роботи в першому півріччі Укртелеком отримав загальний дохід у розмірі майже 2,3 млрд грн. За 6 місяців 2024 року EBITDA компанії склала близько 620 млн грн, а EBITDA margin становить 27%. Капітальні інвестиції становили понад 585 млн грн.

Протягом останніх років Укртелеком активно замінює мідну та розбудовує нову сучасну оптичну інфраструктуру, інвестуючи в розвиток мережі FTTH/P за технологією GPON. Зазначена архітектура та технологія – це один зі стратегічних напрямків розвитку компанії для забезпечення сталого та якісного надання телекомунікаційних послуг. Цього року вже побудовано близько 4 тис. км волоконно-оптичних ліній. А загалом оптична мережа Укртелекому налічує понад 84 тис. км.

У першому півріччі цього року у порівнянні з минулим до швидкісного оптичного інтернету під'єднано на 16% більше нових абонентів масового сегмента, малих та середніх підприємств. Як наслідок, на 15,5% рік до року зріс дохід від надання послуг оптичного інтернету зазначеній категорії користувачів. Серед великих підприємств підключення нових оптичних абонентів у першому півріччі зросло на 37,5%, а відповідний дохід – на 34%.

До швидкісного оптичного інтернету підключено близько 50 медичних та понад 70 освітніх закладів. Загалом, станом на початок липня оптика від Укртелекому є у 1284 медичних та 1752 навчальних закладах.

За час повномасштабної війни компанія втратила низку об’єктів нерухомості в тимчасово окупованих населених пунктах, пошкоджено понад 280 будівель компанії, а більш як 50 – повністю зруйновано.

За попередніми підрахунками, прямі втрати компанії внаслідок руйнування будівель, втрати обладнання, пошкодження телекомунікаційних мереж та інших активів на тимчасово окупованих територіях становлять близько 700 млн грн.

Загальні руйнівні наслідки російської агресії для Укртелекому сягають 2,8 млрд грн, що переважно зумовлено економічним знеціненням операційних активів.

Відновлювальні роботи тривають постійно після безперервних ворожих атак на цивільну інфраструктуру. Фахівці Укртелекому координують свої дії з ДСНС та ЗСУ, і після проведення ними необхідних заходів аварійно-відновлювальні бригади підприємства та підрядних організацій забезпечують відновлення послуг зв’язку.

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