Необхідні чипи для дронів та ракет росія отримує через Гонконг

Як повідомляє «Мілітарний», посилаючись на The New York Times, росія отримує через Гонконг підсанкційне обладнання, яке використовується для виготовлення безпілотників та іншого озброєння.



За інформацією американського видання, рф від початку повномасштабного вторгнення в Україну отримала чипів та датчиків на 4 млрд дол.



Більшість із необхідних компонентів відправлялися з Гонконгу, де діє потужна система підставних компаній, що експортують обладнання.



План реекспорту є доволі простим: компанія закуповує західні чипи, датчики, камери, зазначаючи точку доставлення Гонконг, а вже після прибуття перенаправляє їх до росії.



Деякі компанії, як-от Olax Finance та Rikkon Holding, які розміщені за адресою 135 Bonham Strand у Гонконзі, не підпадають під санкції США, що дає їм змогу вільно придбати потрібне обладнання.



У самій же будівлі, за розслідуванням The New York Times, немає представників компанії, а двері до їхніх кабінетів зачинені. Окрім того, вдалося дізнатися, що в самих кабінетах порожньо.



Згідно з аналізом російських митних даних, корпоративних записів, реєстрацій доменів і даних про санкції, росія отримала чипи та інші компоненти на понад 4 мільярди доларів із понад 6000 компаній.



Через таку велику кількість компаній, а також створення нових, які працюють на Росію, дуже важко своєчасно їх блокувати.



Також видання зазначає, що деякі компанії-посередниці є частиною давніх мереж офшорних фірм, що належать російським бізнесменам.



Раніше «Мілітарний» повідомляв, що китайські компанії експортують військове обладнання для білоруських компаній, які перебувають під санкціями Європи та США.

