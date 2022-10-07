ServiceNow купує Era Software

7 октября 2022 г., 14:15

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ServiceNow заявила, що планує придбати стартап під назвою Era Software з метою розширення можливостей своєї платформи спостереження Lightstep.



За словами компанії, після завершення придбання Lightstep зможе забезпечити уніфіковану спостережливість у великих масштабах, а клієнти отримають вигоду від практичної інформації з усього їхнього інформаційно-технологічного ландшафту. Фінансові умови придбання не розголошуються, але ServiceNow заявила, що очікує завершення угоди до четвертого кварталу цього року.



Era Software є творцем потужної платформи баз даних для спостереження та управління журналами, яка має можливості індексування даних на базі машинного навчання та безсхемного зберігання. Компанія стверджує, що створила новий підхід до управління журнальними даними, який вирішує проблеми масштабу, продуктивності і вартості, пов'язані з запуском розподілених додатків на сучасних хмарних архітектурах.



Управління журналами - це практика безперервного збору, зберігання, обробки та аналізу даних з розрізнених програм і додатків з метою оптимізації продуктивності системи, виявлення технічних проблем, кращого управління ресурсами, посилення безпеки і поліпшення відповідності нормативним вимогам.



ServiceNow заявила, що планує об'єднати можливості Era з функціоналом Lightstep, компанії, яку вона придбала в травні 2021 року і яка зараз становить основу її основної платформи спостереження. ServiceNow використовує бачення «уніфікованої телеметрії», яка охоплює журнали, метрики і трасування. Lightstep - один із засновників проєкту OpenTelemetry, який сформував це бачення, спрямоване на те, щоб полегшити командам DevOps і інженерам впровадження інновацій швидше, з більшою точністю і контролем.



Поєднуючи Era Software і Lightstep, компанія ServiceNow має намір розширити уніфіковані робочі процеси спостереження і усунути багато «заплутаних контекстних перемикачів», які перешкоджають продуктивності команд DevOps і інженерів з надійності сайтів.



Співзасновник і генеральний директор Era Software Тодд Персен (Todd Persen) сказав, що створив свою компанію, щоб спростити складну задачу управління великими обсягами даних спостережуваності, приділяючи особливу увагу управлінню журналами. н.



«Цифрова трансформація досягає успіху або зазнає невдачі на основі єдиної спостережливості», - сказав Бен Сігельман (Ben Sigelman), генеральний директор бізнес-підрозділу Lightstep в ServiceNow і співзасновник Lightstep. - «Разом ServiceNow і Era Software створені для того, щоб забезпечити уніфікований і безперебійний досвід спостереження в рамках одного рішення, призначеного для масштабування».

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