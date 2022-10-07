Google підтримує освітян України в співпраці з ЮНЕСКО у Всесвітній день вчителя

7 октября 2022 г., 15:25

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«Трансформація освіти починається з вчителів» – така тема Всесвітнього дня вчителя 2022, який святкується у світі 5 жовтня. Для українських вчителів, яким за останні сім місяців довелося змінити спосіб роботи та викладання, ці слова набувають зовсім іншого значення.



Українські вчителі та діти продовжують страждати від війни – незалежно від того, чи вони біженці за кордоном, переміщені особи у власній країні чи опинилися в зоні обстрілу. За даними Міністерства освіти і науки України, 2292 заклади освіти були пошкоджені і 309 зруйновані з початку російського наступу в лютому.



Це означає, що двоє з трьох дітей, які проживали в Україні на початок цього року, мали перерви в навчанні, а у деяких з цих дітей взагалі не було доступу до навчання. Враховуючи досвід цих дітей і те, що вони побачили, багато хто з них також травмовані психологічно. Класна кімната, віртуальна чи інша, може допомогти дітям одужати, будучи місцем безпеки, через яке повертаються нормальне життя, цікавість і гра.



Щоб допомогти українським вчителям продовжувати викладати, а учням – продовжувати навчатися, Google.org надає ЮНЕСКО 1,2 мільйона євро, щоб 50000 вчителів в Україні змогли здобути психосоціальні навички для підтримки психічного здоров’я їхніх учнів. Це допоможе українським вчителям отримати деякі критично важливі інструменти, які їм потрібні для того, щоб продовжувати викладати у цих складних обставинах. Це є частиною загальної підтримки, наданою Google.org і співробітниками Google у розмірі понад 40 мільйонів доларів США грошової допомоги та 5 000 000 доларів у вигляді пожертв для гуманітарних проектів.



Раніше цього року Google оголосила про партнерство з такими організаціями, як Міністерство освіти і науки України та ЮНЕСКО, щоб надати ноутбуки Chromebook школам, допомагаючи вчителям спілкуватися зі своїми учнями, де б вони не знаходилися.



Відтоді виклики для багатьох вчителів ще більше загострилися. Цей навчальний рік розпочався з того, що понад 40% українських шкіл проводили онлайн-заняття для все більшої кількості тимчасово переміщених та травмованих дітей.



Щоб допомогти вчителям спілкуватися зі своїми учнями, де б вони не були, Google вирішила збільшити кількість Chromebook з 43 000 і надати 50 000 пристроїв. Завдяки тісній співпраці з ЮНЕСКО та Міністерством освіти і науки України ці ноутбуки Chromebook вже почали надходити. Наразі розпочалися поставки до освітян Дніпропетровщини, а найближчими тижнями їх розповсюдять по всій країні.



Звичайно, війна в Україні також вплинула на студентів університетів і коледжів – багато з них не можуть відвідувати заняття особисто чи в режимі реального часу. Щоб допомогти їм продовжити навчання, Google надала 250 університетам і коледжам шість місяців безкоштовного доступу до преміальних функцій Google Workspace for Education. Ці функції підтримують онлайн-навчання у закладах вищої освіти, дозволяючи університетам проводити зустрічі для до 250 студентів і записувати їх на Диск.



Щоб допомогти українським вчителям адаптуватися до проведення уроків виключно онлайн, Google співпрацює з місцевими партнерами, щоб провести навчання за допомогою серії семінарів і онлайн-матеріалів, зокрема Google Workspace for Education. Нещодавно була збільшена кількість вчителів, які пройдуть навчання до червня 2023 року, з 50 000 до 200 000.

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