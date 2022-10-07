Foxconn має "обережно позитивний" погляд на четвертий квартал

7 октября 2022 г., 13:25

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Як повідомляє CNBC, компанія Foxconn заявила, що виторг у вересні склала 822,3 мільярда нових тайваньських доларів (тобто 25,9 млрд дол.), що на 40,4% більше в річному обчисленні і на 83,2% вище, ніж в серпні, що стало новим місячним рекордом продажів компанії.



Один з аналітиків наголосив, що рекордний виторг Foxconn була досягнута на тлі "штормового попиту" на більш дорогі моделі iPhone 14 Pro і Pro Max.



Компанія є основним виробником iPhone компанії Apple. Коментарі Foxconn з'явилися на тлі дебатів про міцність бізнесу Apple на теперішньому складному економічному тлі.



Офіційно Foxconn повідомила, що значне зростання доходів було зумовлене "запуском нових продуктів і безперебійним масовим виробництвом", а також високими показниками підрозділу інтелектуальної побутової електроніки, який включає в себе ключовий бізнес з виробництва смартфонів. Foxconn не називає своїх клієнтів, в тому числі Apple, у своїх звітах про прибутки.



У той час як Foxconn зберегла свій прогноз на весь рік, компанія заявила, що вона "обережно позитивна" щодо прогнозу на четвертий квартал. «За динамікою інфляції, пандемією і ланцюжком поставок все ще потрібно уважно стежити», наголосили в Foxconn.



Акції Apple знижуються, оскільки Bank of America знижує рейтинг її цінних паперів. Інфляція продовжує залишатися високою, а центральні банки підвищують процентні ставки, що посилює побоювання глобальної рецесії, яка може зашкодити споживчому попиту.



У вересні акції Apple впали приблизно на 12%, а в цьому році вони впали вже майже на 20%.

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