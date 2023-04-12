Self Service BI – аналіз даних без програмування

12 апреля 2023 г., 16:45

0

Tweet

Інструменти Self Service BI (SSBI) стали важливою частиною платформ бізнес-аналітики (Business Intelligence). Вони дозволяють користувачам створювати запити природною мовою без знань SQL або інших мов програмування, а вбудовані алгоритми штучного інтелекту та машинного навчання допомагають ідентифікувати дані, зрозуміти значення елементів даних, автоматизувати процес підготовки звітів, а також створити різноманітні типи візуалізацій. Далі ми поговоримо про сучасні тренди й підходи у бізнес-аналітиці та як трансформувалися інструменти бізнес-аналітики за останнє десятиліття.





Історично підхід у бізнес-аналітиці пережив три основні етапи розвитку.





Централізація даних. Раніше, коли даних у компаній було значно менше, для власників бізнесу було очевидним, що відбувається всередині бізнесу та у конкурентів. Усі інструменти управління значними даними знаходились в ІТ-підрозділу. Бізнес-користувачі були змушені вимагати у колег з ІТ-відділу дані для створення звітів. Такий метод дозволяв ІТ-спеціалістам краще контролювати якість даних, забезпечувати їх безпеку та чистоту. Але на отримання, консолідацію, аналітику даних та підготовку звітності у фахівців компанії витрачалися дні, а то й тижні. У поточних конкурентних реаліях швидкість отримання інформації та її достовірність відіграють ключову роль, тому від такого підходу багато компаній відмовилися.





Децентралізація даних. Наступним став підхід децентралізації даних. Виникла потреба надати бізнес-користувачам можливість самостійно отримувати дані з джерел для створення аналітичної звітності. В результаті бізнес-користувачі отримали можливість самостійно вивантажувати дані із джерел. Як наслідок, у компаніях запанував хаос – кожен підрозділ аналізував та інтерпретував одні й ті самі дані по-своєму, використовуючи свої методи та підходи у розрахунку одних і тих самих показників. Кожен підрозділ приходив на нараду зі своїм звітом, в якому дані відрізнялися і приймати рішення на їх підставі було важко або зовсім неможливо.





Демократизація даних. Сучасний підхід у роботі з даними, який встановив баланс між ІТ-підрозділом та бізнес-користувачами. При даному підході основне завдання ІТ – це забезпечити технічну складову: організувати доступи, забезпечити масштабованість інфраструктури та якість (чистоту та достовірність) первинних даних. А всі функції аналізу та інтерпретації даних віддаються бізнес-користувачам. Даний підхід, реалізований у сучасних системах Business Intelligence, дозволяє грамотно розмежувати права доступу до потрібних даних, забезпечити максимальну гнучкість та швидкість отримання необхідної інформації. Тренд SSBI став логічним доповненням цього підходу.





Кожна компанія має кілька категорій користувачів, які оперують різними функціональними можливостями Business Intelligence:

Інтерактивна аналітика, дослідження даних та пошук причинно-наслідкових зв’язків;

Регламентна звітність. Люди, які використовують лише регламентну звітність, яким потрібні дані лише у вигляді статичних звітів. Сучасні системи бізнес-аналітики повинні мати функціонал, який автоматично підготує та надішле звіти залежно від ролі та посади людини в компанії;

Self Service BI. Інструмент для просунутих бізнес-користувачів, який дозволяє самостійно працювати з даними без допомоги розробників.

Як можна охарактеризувати що таке Self Service BI? Це сучасний підхід до аналізу даних, орієнтований на кінцевого користувача, який дозволяє йому самостійно створювати аналітичні звіти, моделі даних, візуалізації та ділитися ними із зацікавленими сторонами бізнес-процесу, не вдаючись до допомоги ІТ-відділу. Інструменти SSBI дозволяють розглянути будь-які показники компанії під різними кутами, перевірити гіпотези, створити нетипові звіти під індивідуальний запит бізнесу, а головне робити це швидко та без сторонньої допомоги.





Self Service у сучасних системах бізнес-аналітики характеризується простими в роботі інструментами з базовими аналітичними можливостями та спрощеною моделлю даних, яка легко сприймається та надає прямий доступ до потрібної інформації. Гнучкість Self-Service BI дозволяє користувачам створювати власні дашборди з даними, які їм необхідні.





Дослідна компанія Gartner виділяє ряд важливих критеріїв Self-Service, якими повинні мати сучасні BI-платформи. Наведемо деякі з них:

ІТ-інфраструктура. Це поняття включає безпеку, можливість підключення до різноманітних даних, можливість управління даними як локально, так і в хмарі;

Управління даними. BI інструмент повинен використовувати загальну семантичну модель та метадані, володіти можливістю управління завантаженням даних та оновлень, а також забезпечувати швидкий пошук, зберігання, використання та публікацію об’єктів метаданих (показників);

Аналіз та створення звітів. BI має забезпечити великий набір візуальних елементів для аналізу та можливості взаємодії з ними. Інструмент повинен автоматично створювати деякі показники, потрібні користувачеві, забезпечити можливість розробляти звіти для мобільних пристроїв з використанням їх переваг (сенсорний екран, камера, місцеперебування та ін.);

Загальні здібності. У цей пункт входить простота у використанні, візуальна привабливість, кількість використовуваних продуктів для досягнення мети (всі функції доступні в одному продукті або для цього потрібні додаткові інструменти).

Розширені можливості доступу до даних та аналітики, які надаються Self Servise, можуть принести користь підприємствам різними способами. Потенційні переваги включають:

Ефективне використання ресурсів бізнес-аналітики та ІТ. Оскільки бізнес-користувачі можуть проводити свій власний спеціальний аналіз, самостійна бізнес-аналітика звільняє підрозділи бізнес-аналітики та ІТ-спеціалістів організації від створення більшості запитів, візуалізацій, моніторингових панелей та звітів. Це дозволяє їм зосередитись на пріоритетних завданнях, що вимагають додаткових технічних навичок, таких як управління наборами даних для бізнес-користувачів та створення складних запитів;

Швидкий аналіз даних та прийняття рішень. Можливості самообслуговування допомагають виявити вузькі місця у програмах бізнес-аналітики, перекладаючи аналітичну роботу на бізнес-користувачів, а не на невелику групу бізнес-аналітиків. Це, своєю чергою, прискорює бізнес-процеси, оскільки користувачі можуть швидше аналізувати дані, а потім приймати рішення та робити дії;

Організація, керована даними. У міру того, як все більше керівників, менеджерів та співробітників використовують інструменти бізнес-аналітики, системи самообслуговування можуть допомогти створити культуру управління даними;

Конкурентні переваги. Розширене використання даних та швидке прийняття рішень можуть зробити організацію гнучкішою, що допомагає їй створити або зберегти конкурентну перевагу на ринку.

Важливо враховувати, що самостійна бізнес-аналітика також має підводне каміння. Приводячи своїх бізнес-користувачів до того, щоб вони ставали спеціальними інженерами даних, ви можете отримати хаотичний набір показників, які різняться у відділах, зіткнутися з проблемами безпеки даних.





Якщо ваша компанія щодня покладається на інструменти Self Service BI, бізнес-аналітики мають відігравати важливу роль, оскільки вони необхідні для управління цими інструментами. Вони налаштовують та стандартизують звіти, які генеруватимуть менеджери, щоб забезпечити узгодженість та значущість результатів у вашій організації. А щоб уникнути проблем, пов’язаних із надходженням та видаленням сміття, бізнес-аналітикам необхідно переконатися, що дані, що надходять до системи BI, є правильними та несуперечливими. Це часто включає вилучення їх з інших сховищ даних та їх очищення.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень