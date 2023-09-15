Подорож «Диким Заходом» аналітики: приборкання хаосу даних на кордоні аналітики самообслуговування

15 сентября 2023 г., 17:35

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В умовах невпинного розвитку ландшафту бізнес-аналітики самообслуговування надання користувачам свободи в роботі з даними іноді може здатися відкриттям дверей на «Дикий Захід». Хоча демократизація доступу до даних – благородна мета, вона часто призводить до несподіваного результату – хаосу даних.

У сучасну цифрову епоху дані часто називають новою нафтою, котра наділена величезною цінністю для організацій. Однак для багатьох компаній цей безцінний ресурс залишається заблокованим через низку проблем, пов'язаних із даними, що заважає їм досягати успіху завдяки використанню даних. Однією з найгостріших проблем, з якими стикаються компанії в епоху багатства даних, є поширення аналітичних панелей, звітів і джерел даних.

Хоча впровадження систем самообслуговування Business Intelligence (BI) та ініціатив для підвищення рівня інформаційної грамотності розширило можливості співробітників щодо використання даних для приймання рішень, це також мимоволі призвело до хаосу у сфері аналізу даних.

Компанії з оптимізмом починають свій шлях до управління даними, впроваджуючи BI-інструменти самообслуговування і підвищуючи рівень інформаційної грамотності співробітників. У результаті кількість аналітичних показників, інформаційних панелей і звітів зростає в геометричній прогресії. Бізнес-користувачі самостійно створюють звіти, аналітики – численні інформаційні панелі, а джерела даних множаться. Однак за цією великою кількістю даних ховається проблема – хаос.

Природа хаосу

Проблема обсягу : обсяг звітів та інформаційних панелей, створюваних у BI-середовищі самообслуговування, стає непомірно великим. Бізнес-користувачі часто створюють дублюючі або надлишкові звіти, що призводить до плутанини.

: обсяг звітів та інформаційних панелей, створюваних у BI-середовищі самообслуговування, стає непомірно великим. Бізнес-користувачі часто створюють дублюючі або надлишкові звіти, що призводить до плутанини. Інформаційне перевантаження : Співробітники насилу орієнтуються в лабіринті звітів, що ускладнює швидкий пошук потрібних даних або аналітичних матеріалів. Це призводить до втрати часу і зниження продуктивності.

: Співробітники насилу орієнтуються в лабіринті звітів, що ускладнює швидкий пошук потрібних даних або аналітичних матеріалів. Це призводить до втрати часу і зниження продуктивності. Якість проти кількості . У той час як кількість інформаційних активів збільшується, якість і точність даних, як і раніше, викликають занепокоєння. Без належної документації та управління дані можуть стати ненадійними.

. У той час як кількість інформаційних активів збільшується, якість і точність даних, як і раніше, викликають занепокоєння. Без належної документації та управління дані можуть стати ненадійними. Розчарування співробітників. Розчарування, викликане неможливістю знайти необхідну інформацію, перешкоджає залученню співробітників до роботи з даними. Сам ресурс, покликаний допомогти у прийнятті рішень, стає джерелом розчарування.

Розірвати замкнене коло можна за допомогою каталогів даних та аналітики

Для розв'язання цієї проблеми організації все частіше звертаються до каталогів даних та аналітики. Ці каталоги є організованими сховищами, в яких індексуються та класифікуються активи даних, звіти, інформаційні панелі та аналітичні показники. Ось як вони допомагають у цьому.

Організація та категоризація . Каталоги даних та аналітики забезпечують структуровану основу для організації та категоризації активів даних. Метадані, такі як описи та історія даних, додають контекст та ясність.

. Каталоги даних та аналітики забезпечують структуровану основу для організації та категоризації активів даних. Метадані, такі як описи та історія даних, додають контекст та ясність. Зручність пошуку . Завдяки наявності каталогів користувачі можуть легко шукати та знаходити потрібні їм дані або аналітичні матеріали, що заощаджує час та знижує рівень розчарування.

. Завдяки наявності каталогів користувачі можуть легко шукати та знаходити потрібні їм дані або аналітичні матеріали, що заощаджує час та знижує рівень розчарування. Документація . Каталоги спонукають користувачів документувати свої звіти та інформаційні панелі, підвищуючи якість даних та сприяючи розвитку культури управління даними.

. Каталоги спонукають користувачів документувати свої звіти та інформаційні панелі, підвищуючи якість даних та сприяючи розвитку культури управління даними. Залучення та ефективність . Спрощуючи доступ до даних, каталоги розривають порочне коло неефективності, роблячи роботу з даними більш корисною для співробітників.

. Спрощуючи доступ до даних, каталоги розривають порочне коло неефективності, роблячи роботу з даними більш корисною для співробітників. Безперервне вдосконалення. Організації можуть використовувати зворотний зв'язок та дані про поведінку користувачів для постійного вдосконалення каталогів, забезпечуючи їх розвиток відповідно до змін потреб у даних.

Оскільки організації прагнуть використовувати міць даних, подолання хаосу, викликаного їх великою кількістю, має вирішальне значення. Каталоги даних та аналітики пропонують рішення, яке дозволяє не лише оптимізувати управління даними, а й підвищити зацікавленість співробітників у роботі з ними. Визнання проблем та впровадження рішень щодо каталогізації дозволить компаніям по-справжньому розкрити потенціал своїх починань, пов'язаних із даними, та намітити шлях до успіху на основі даних.

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