26 июня 2024 г., 17:35

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Історія цього допису почалася з запрошення від популярного подкасту Bits and Bytes of Data Insights поділитися думками на тему: «Внутрішня команда BI або зовнішній партнер?». Під час інтерв'ю, розмірковуючи над частими випадками незавершених чи невдалих проєктів впровадження сховищ даних і BI-систем, я вирішив глибше розкрити цю проблематику та її значення для бізнесу.

Вважаю, що краще розуміння аспектів здатне допомогти організаціям уникнути пасток у впровадженні BI-систем і забезпечити їхню успішну реалізацію. Тож моя публікація покликана допомогти компаніям вибрати правильний підхід до управління бізнес-аналітикою.

Внутрішня BI-команда або зовнішній партнер – коли й чому?

Вибір між створенням внутрішньої команди BI (Business Intelligence) і партнерством із зовнішнім постачальником є важливим стратегічним рішенням для будь-якої організації. Кожен підхід має свої унікальні переваги та підходить для різних бізнес-потреб та контекстів. Поглянемо коли й чому кожен варіант може бути найкращим вибором.

Коли обирати внутрішню команду BI? Якщо ваша організація є великою, з комплексними операціями та значними потребами в різноманітній аналітиці, яка потребує складних перетворень даних, внутрішня команда може забезпечити необхідну глибину та інтеграцію. Коли важливими є знання специфіки галузі та глибоке розуміння ваших бізнес-процесів, внутрішня команда може бути ефективнішою. Якщо ви розглядаєте дані та аналітику як довгостроковий стратегічний актив і готові інвестувати в необхідну інфраструктуру та розвиток талантів, щоб підтримувати конкурентні переваги, то краще створювати внутрішній центр компетенції. Коли конфіденційність і безпека даних мають першорядне значення, контроль над обробкою даних всередині організації може знизити ризики.

Чому обирати внутрішню команду BI? Глибока кастомізація – індивідуальні рішення, які точно відповідають потребам і процесам вашого бізнесу. Більший контроль над процесами BI, управління даними та гнучкість для швидких змін при необхідності. Безшовна інтеграція з іншими внутрішніми системами та відділами, що забезпечує узгоджену і скоординовану роботу в організації. Ефективність витрат у довгостроковій перспективі – хоча початкові витрати на створення і підтримку можуть бути високими, у довгостроковій перспективі це може бути більш економічно вигідно, оскільки не потрібно постійно сплачувати зовнішньому постачальнику.

Коли обирати зовнішнього партнера? Якщо в організації не вистачає необхідної експертизи або ресурсів для створення і підтримки ефективної команди BI. Коли необхідно швидко впровадити рішення BI й немає часу на створення внутрішньої команди. Якщо потреби в даних зростатимуть або значно змінюватимуться, зовнішній партнер може швидше надати необхідні ресурси для масштабування. Коли ви хочете використовувати новітні інструменти та технології BI без значних початкових інвестицій.

Чому обирати зовнішнього партнера? Зовнішні партнери приносять спеціалізовані знання і досвід, накопичений під час роботи з різними клієнтами в різних галузях. Це дозволяє уникнути фінансових витрат та витрат часу, пов'язаних із найманням, навчанням і утриманням співробітників BI, і сплата тільки за використані послуги. Дозволяє організації зосередитися на своїх основних компетенціях, тоді як зовнішній партнер займається складнощами BI. Отримання переваг від найкращих практик і інсайтів, які зовнішні постачальники накопичують від свого різноманітного клієнтського базису.

Таким чином вибір між внутрішньою командою BI та зовнішнім партнером має керуватися розмірами організації, наявними ресурсами, стратегічними пріоритетами та конкретними потребами. Існує також гібридний підхід, коли проєкт починає зовнішній постачальник, а внутрішня команда зростає і розвивається з ростом потреб або наявна внутрішня команда працює у співпраці з зовнішніми експертами, також є життєздатним рішенням для багатьох організацій. Ретельно оцініть поточні можливості, довгострокові цілі й конкретні переваги кожного варіанту, щоб прийняти найкраще рішення для вашого бізнесу.

Як визначити, чи є зовнішній партнер хорошим вибором під час найму?

Вибір відповідного зовнішнього партнера для ваших потреб в Business Intelligence (BI) є важливим кроком, який може значно вплинути на успіх проєктів. Перелічимо кілька ключових критеріїв, на які слід звернути увагу, щоб знайти хорошого партнера.

1. Експертиза та досвід

Це важливо, тому що партнер з глибокими знаннями та досвідом у вашій галузі зможе краще розуміти ваші потреби й пропонувати відповідні рішення.

Щоб перевірити це, оцініть портфоліо компанії та вивчіть кейси з аналогічних проєктів. Зверніться до попередніх клієнтів для отримання зворотного зв'язку про їхній досвід роботи з цим партнером. Перевірте наявність сертифікацій та галузевих нагород, які свідчать про експертність партнера. Запропонуйте потенційним партнерам виконати однакові контрольні завдання (PoC) на підготовлених наборах даних, об’єми й різноманіття яких будуть наближені до реальних.

2. Технологічні можливості

Зовнішній партнер повинен мати доступ до сучасних інструментів і технологій, які дозволять реалізувати ваші BI-проєкти на високому рівні.

Аби переконатися в цьому, запитайте про інструменти й технології, які використовує компанія. Дізнайтеся, наскільки компанія орієнтована на інновації та чи впроваджує нові рішення та сучасну функціональність наявних BI-інструментів.

3. Розуміння бізнесу

Партнер, який розуміє ваш бізнес і галузь, зможе надати більш релевантні й корисні рішення.

Поспілкуйтеся з консультантами компанії, яких вона планує залучати на ваші проєкти, щоб оцінити їхнє розуміння вашого бізнесу. Розгляньте можливість інвестицій в невеликі пілотні проєкти для оцінки здатності партнера розуміти ваші потреби, це знизить ризики та збереже інвестиції в масштабні проєкти.

4. Комунікація і співпраця

Ефективна комунікація і здатність до співпраці є ключовими факторами для успішної реалізації проєктів.

Дізнайтеся про процеси комунікації та управління проєктами в компанії. Оцініть, наскільки культура компанії-партнера відповідає культурі вашої організації.

5. Гнучкість і адаптивність

У сучасному швидко змінюваному світі бізнесу важливо мати партнера, який може швидко адаптуватися до змін.

Запитайте про приклади, де компанія демонструвала гнучкість та здатність швидко реагувати на зміни. Детально розберіть на прикладах як компанія буде реагувати на ситуації, що можуть потребувати гнучкості й швидких змін в організації роботи. Перевірте умови контракту щодо гнучкості й можливостей для адаптації.

6. Ціна та якість

Важливо знайти баланс між вартістю послуг і їх якістю, щоб отримати максимальну цінність за вкладені кошти.

Порівняйте кілька пропозицій від різних партнерів, створених для однакових завдань, враховуючи вартість і обсяг послуг. Перевірте відгуки клієнтів про співвідношення ціни та якості послуг при створенні повноцінного рішення.

Вибір зовнішнього партнера для BI є важливим рішенням, яке вимагає ретельного аналізу. Зважуючи потенційних партнерів за цими критеріями, ви зможете знайти того, хто найкраще відповідатиме вашим потребам і сприятиме успіху ваших BI-проєктів. Не забувайте при оцінюванні розставити пріоритети й вагу для кожного критерію.

Що робити, якщо розрив співпраці з зовнішнім партнером стає неминучим?

Розрив співпраці з зовнішнім партнером може бути складним і стресовим процесом, але правильні кроки можуть допомогти мінімізувати негативні наслідки для бізнесу. Думайте про можливий розрив ще на етапі вибору партнера та формування контракту, це суттєво зменшить ризики розриву. Але, якщо розрив співпраці стає неминучим, ось декілька ключових кроків, які слід вжити.

1. Оцінка ситуації

Розуміння причин розриву допоможе краще підготуватися й уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

Проведіть аналіз причин, які призвели до розриву, включаючи проблеми в комунікації, невідповідність очікуванням або зміни в стратегії бізнесу. Критично оцінюйте не тільки постачальника, але і свою компанію. Поспілкуйтеся з усіма зацікавленими сторонами для отримання їхнього бачення ситуації та рекомендацій.

2. План дій

Наявність чіткого плану допоможе забезпечити плавний перехід і мінімізувати можливі перебої в бізнесі.

Розробіть детальний план дій, включаючи терміни, необхідні ресурси й відповідальних осіб. Визначте перехідні заходи, які допоможуть забезпечити безперервність бізнес-процесів під час зміни партнера.

3. Офіційне сповіщення

Формальне сповіщення забезпечує прозорість і дотримання договірних зобов'язань.

Офіційно повідомте партнера про рішення розірвати співпрацю відповідно до умов контракту. Зберіть всі необхідні документи та листування, щоб мати офіційне підтвердження процесу розриву.

4. Передача знань і даних

Забезпечення плавної передачі знань і даних допоможе уникнути втрати важливої інформації та збоїв у роботі.

Розробіть план передачі знань і даних, включаючи терміни й відповідальних осіб. Переконайтеся, що всі дані, які належать вашій компанії, збережені й передані належним чином. При необхідності напишіть офіційні листи постачальнику з вимогою належного знищення ваших даних.

5. Перегляд контрактів і зобов'язань

Оцінка контрактних зобов'язань допоможе уникнути юридичних проблем і фінансових втрат.

ретельно перегляньте всі умови контракту, включаючи зобов'язання щодо розірвання, штрафи та інші важливі положення. Зверніться до юридичного консультанта для отримання рекомендацій щодо дотримання всіх юридичних вимог.

6. Пошук нового партнера

Швидке знаходження нового партнера допоможе мінімізувати перебої в роботі та забезпечити безперервність бізнес-процесів.

Проведіть аналіз ринку, щоб знайти потенційних нових партнерів, які можуть відповідати вашим потребам. З урахуванням досвіду модифікуйте критерії та процеси оцінки, які ви застосовували при виборі попереднього партнера, щоб знайти найкращий варіант.

Розрив співпраці з зовнішнім партнером може бути викликом, але з правильним підходом і плануванням можна мінімізувати негативні наслідки й забезпечити плавний перехід до нового партнера або внутрішньої команди при її наявності. Ретельно оцінюйте ситуацію, дотримуйтесь офіційних процедур і будьте готові до швидкої адаптації, щоб підтримувати стабільність і ефективність вашого бізнесу.

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