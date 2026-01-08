OpenAI презентувала ChatGPT Health для медичної сфери

8 января 2026 г., 14:25

Компанія OpenAI представила ChatGPT Health - новий спеціалізований сервіс, яка допоможе користувачам знаходити відповіді на медичні питання та керувати показниками свого здоров’я.



Новий сервіс реалізований як окремий розділ в інтерфейсі чат-бота. Система автоматично розпізнаватиме, коли користувач вводить питання медичного характеру в основне вікно чату, і пропонуватиме переключитися на ChatGPT Health для отримання більш точних та контекстних відповідей. Аналітики зазначають, що запуск цієї функції став відповіддю на запит понад 230 мільйонів користувачів, які щотижня звертаються до АІ з питаннями про самопочуття та здоровий спосіб життя.



Функціонал ChatGPT Health дозволяє пояснювати результати лабораторних аналізів, розробляти плани фізичних вправ та складати перелік запитань, які варто поставити лікарю під час прийому. Сервіс пропонує глибоку персоналізацію завдяки інтеграції з платформою управління клінічними даними B.well, що дозволяє АІ враховувати реальні медичні записи пацієнта. Окрім того, функція підключається до популярних велнес-додатків, зокрема Apple Health, отримуючи доступ до метрик серцевого ритму, показників сну та активності з Apple Watch. Завдяки коннектору з Instacart користувачі можуть миттєво перетворювати розроблені плани харчування у замовлення продуктів.



Особливу увагу OpenAI приділила безпеці та точності інформації. Медичні дані зберігатимуться окремо від іншої інформації облікового запису з використанням спеціальних механізмів шифрування та ізоляції. Компанія офіційно заявила, що не використовуватиме ці діалоги для навчання майбутніх моделей АІ, а користувачі мають можливість у будь-який момент видалити свою історію. Модель, що лежить в основі сервісу, пройшла тестування за допомогою набору даних HealthBench, який містить понад 48 000 критеріїв оцінки, створених спільно з 260 професійними медиками різних спеціальностей. Наразі доступ до функції відкривається через список очікування, а широке розгортання для всіх користувачів очікується протягом найближчих тижнів.

