Apple звітує про історичний квартальний виторг у 143,8 млрд дол.

Корпорація Apple офіційно оприлюднила фінансові результати за перший квартал свого 2026 фіскального року, що завершився 27 грудня 2025 року, зафіксувавши найбільш продуктивний період у своїй історії.



Квартальний виторг компанії склав 143,8 млрд дол., що на 16% перевищує показники аналогічного періоду минулого року та суттєво перевершує очікування аналітиків Уолл-стріт.



Чистий прибуток за три місяці сягнув 42,1 млрд дол., а розмитий прибуток на одну акцію склав рекордні 2,84 дол., продемонструвавши ріст на 19%.



Генеральний директор компанії Тім Кук (Tim Cook) підкреслив, що такі результати стали можливими завдяки безпрецедентному попиту на лінійку iPhone, яка показала найкращий квартал за весь час існування бренду, а також завдяки динамічному розвитку екосистеми сервісів, де Apple продовжує зміцнювати лідерство через інтеграцію новітніх технологій АІ.



Основним драйвером успіху став підрозділ iPhone, виторг якого зріс на 23% до 85,3 млрд дол., що становить близько 60% від загального доходу корпорації. Компанія зафіксувала історичні максимуми продажів у кожному географічному регіоні, зокрема вражаючий ріст продемонстрував Китай, де продажі злетіли на 38% до 25,5 млрд дол.



Сегмент сервісів, що включає App Store, iCloud, Apple Music та платіжні сервіси, також оновив рекорд із виторгом у 30 млрд дол., показавши ріст на 14%.



Фінансовий директор Apple Кevan Parekh (Кеван Парех) повідомив, що надзвичайно сильні операційні показники дозволили згенерувати майже 54 млрд дол. операційного грошового потоку. Це дало змогу компанії повернути акціонерам біля 32 млрд дол. через викуп акцій та дивіденди, розмір яких було оголошено на рівні 0,26 дол. на одну акцію.



Попри загальний тріумф, у деяких категоріях спостерігалася змішана динаміка. Продажі iPad зросли на 6% до 8,6 млрд дол. завдяки успіху моделей на базі процесорів M5, тоді як напрямок Mac показав зниження на 7% до 8,4 млрд дол. через складну базу порівняння з минулорічними масовими запусками.



Сегмент носимих пристроїв та аксесуарів приніс 11,5 млрд дол., що на 2% менше, ніж торік, що керівництво пояснило обмеженнями в ланцюжках постачань нових AirPods Pro 3.



Проте загальна база активних пристроїв Apple офіційно перевищила позначку у 2,5 млрд одиниць, що, за словами Тіма Кука (Tim Cook), є найкращим свідченням лояльності клієнтів та фундаментом для подальшого впровадження платформи Apple Intelligence. Висока валова маржа у 48,2% підтверджує ефективність управління витратами та успішний перехід до преміального продуктового міксу.



Apple за перший квартал 2026 року остаточно розвіяла сумніви скептиків щодо здатності компанії до двозначного зростання на зрілих ринках. Головним чинником успіху став так званий «суперцикл» iPhone, підкріплений розгортанням функцій АІ безпосередньо в операційній системі. Особливо показовим є повернення домінуючих позицій у Китаї, де Apple змогла виграти конкуренцію у місцевих брендів завдяки синергії преміального заліза та унікального софту.



У загальнориночному контексті Apple демонструє феноменальну маржинальність, яка стає недосяжною для конкурентів навіть за умови зростання вартості компонентів, зокрема пам'яті.

