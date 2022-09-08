СБУ знешкодила 35 ботоферм з початку року

8 сентября 2022 г., 11:45

0

Tweet

Служба безпеки України повідомляє про знешкодження 35 ботоферм з початку 2022 року та ініціює посилення відповідальності за їх створення.



Зокрема, тільки за останні кілька днів викрито ботоферми на Одещині, у Прикарпатті та у столиці, які серед іншого дискредитували українських захисників, поширювали панічні настрої та розганяли російські наративи.



За словами Іллі Вітюка, начальника управління Департаменту кібербезпеки СБУ, ботоферми зазвичай створюються, як шахрайський інструмент масштабування інформаційного впливу на певні аудиторії.



При цьому відповідальність за такий злочин має бути посилена. Адже на сьогоднішні день створення ботоферми класифікується, як несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних мереж (ст. 361 Кримінального кодексу України) і карається штрафом або ж позбавленням волі від 2 до 6 років максимум.



Водночас чимало ботоферм працюють на російські спецслужби. А отже кваліфікувати такі дії вже варто, як пособництво державі-агресору чи й державну зраду, що тягне за собою значно вищий рівень відповідальності.



СБУ 6 вересня повідомила про підозру організатору потужної ботоферми в Івано-Франківській області. Фігурант залучив до створення фейкових акаунтів майже 11 тис. карток одного з українських мобільних операторів.



«Потужності» цієї ботоферми активно використовувала велика російська інтернет-платформа, яка незаконно здає в оренду чужі телефонні номери. Це давало можливість створювати тисячі фейкових акаунтів у соцмережах, месенджерах та відеохостингах. Через них відбувалося масштабне спотворення інформаційного простору, «накрутка» переглядів, вподобань, коментарів. У такий спосіб відбувався вплив на суспільну свідомість, зокрема, в інтересах ворожої пропаганди.



Наразі організатору ботоферми повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем та мереж електрозв'язку, що призвело до витоку та підробки інформації, спотворення процесу обробки інформації, порушення встановленого порядку її маршрутизації, що завдало значної шкоди) Кримінального кодексу України. Це правопорушення передбачає покарання на строк до 6 років (за редакцією статті, яка діяла на час вчинення злочину).



У ході досудового розслідування встановлено, що фігурант ініціативно вийшов на росіян через спеціалізований Telegram-канал та домовився про умови співпраці й оплати. Після цього він отримав детальні інструкції щодо запуску роботи ботоферми. Представники рф надали йому доступ до програмного забезпечення, а технічне обладнання для функціонування ботоферми зловмисник придбав сам. Експертиза засвідчила, що підозрюваний використовував SIM-банки, які дають можливість швидкої заміни сім-карт та підміни міжнародних ідентифікаторів мобільного обладнання (IMEI) для приховування своєї протиправної діяльності та уникнення блокування оператором.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру