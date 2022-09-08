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Huawei та Nokia — лідери ринку керування пристроями IoT

8 сентября 2022 г., 10:45
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Нещодавно аналітична компанія ABI Research опублікувала звіт “Device Management for Massive IoT” про провідних світових виробників технологій IoT.
Huawei та Nokia — лідери ринку керування пристроями IoT
Загалом до списку потрапили дев'ять компаній, серед яких провідні позиції зайняли Huawei та Nokia. Зазначено, що ці компанії працювали над підтримкою передових технологій у ключових сферах керування пристроями IoT. Обидві мають масштабні розробки у цій сфері та багато в чому перевизначили автоматизацію IoT.

Абдулла Хайдер, аналітик ABI Research, так висловився про обох лідерів ринку: «Крім масштабованого розгортання, ці постачальники платформ підвищують цінність своїх продуктів, поєднуючи служби управління пристроями зі сховищем даних, менеджментом підключень і підтримкою додатків. Крім того, вони надають послуги з керування пристроями з більшою деталізацією та чудовою видимістю. Виробники пропонують уніфіковану платформу з метриками й оповіщеннями для фізичного пристрою та мережевого підключення».
Huawei та Nokia — лідери ринку керування пристроями IoT
Окрім Huawei та Nokia, у звіті фігурують і такі компанії, як AVSystem, Verizon, IoTerop, Deutsche Telekom, Pelion, EdgeIQ та Ince.

Рейтинг враховує десять критеріїв керування пристроями, які є основою інновацій і широкого впровадження. Серед них:
• широкість комунікаційного протоколу;
• групові політики;
• діагностика та бізнес-правила;
• віддалене налаштування;
• агенти пристрою;
• простота підключення пристрою;
• безпечна реєстрація;
• можливість відключення;
• сумісність;
• співпраця, здатність запропонувати комерційну гнучкість.

У своїй роботі Huawei та Nokia брали до уваги ці аспекти та посіли перші місця в рейтингу. Звіт також торкається основних моментів, що стосуються глобального поширення LwM2M (полегшеної міжмашинної взаємодії). Оскільки стандартний метод не застосовний для всіх пристроїв, виробнику стає складно впровадити та підтримувати його якості у своїх пристроях. З усім тим Huawei та Nokia подолали перешкоди та посіли високі позиції на ринку.

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