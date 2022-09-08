Huawei та Nokia — лідери ринку керування пристроями IoT

8 сентября 2022 г., 10:45

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Нещодавно аналітична компанія ABI Research опублікувала звіт “Device Management for Massive IoT” про провідних світових виробників технологій IoT.



Загалом до списку потрапили дев'ять компаній, серед яких провідні позиції зайняли Huawei та Nokia. Зазначено, що ці компанії працювали над підтримкою передових технологій у ключових сферах керування пристроями IoT. Обидві мають масштабні розробки у цій сфері та багато в чому перевизначили автоматизацію IoT.



Абдулла Хайдер, аналітик ABI Research, так висловився про обох лідерів ринку: «Крім масштабованого розгортання, ці постачальники платформ підвищують цінність своїх продуктів, поєднуючи служби управління пристроями зі сховищем даних, менеджментом підключень і підтримкою додатків. Крім того, вони надають послуги з керування пристроями з більшою деталізацією та чудовою видимістю. Виробники пропонують уніфіковану платформу з метриками й оповіщеннями для фізичного пристрою та мережевого підключення».



Окрім Huawei та Nokia, у звіті фігурують і такі компанії, як AVSystem, Verizon, IoTerop, Deutsche Telekom, Pelion, EdgeIQ та Ince.



Рейтинг враховує десять критеріїв керування пристроями, які є основою інновацій і широкого впровадження. Серед них:

• широкість комунікаційного протоколу;

• групові політики;

• діагностика та бізнес-правила;

• віддалене налаштування;

• агенти пристрою;

• простота підключення пристрою;

• безпечна реєстрація;

• можливість відключення;

• сумісність;

• співпраця, здатність запропонувати комерційну гнучкість.



У своїй роботі Huawei та Nokia брали до уваги ці аспекти та посіли перші місця в рейтингу. Звіт також торкається основних моментів, що стосуються глобального поширення LwM2M (полегшеної міжмашинної взаємодії). Оскільки стандартний метод не застосовний для всіх пристроїв, виробнику стає складно впровадити та підтримувати його якості у своїх пристроях. З усім тим Huawei та Nokia подолали перешкоди та посіли високі позиції на ринку.

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