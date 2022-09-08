Середня ціна на смартфони преміум-класу на світового ринку зросла на 8% до рекордних 780 доларів

8 сентября 2022 г., 12:35

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За даними Counterpoint Research, середня ціна продажу (ASP) смартфонів преміум-класу (400 доларів і вище) на світового ринку зросла на 8% порівняно з минулим роком і досягла рекордних 780 доларів.



Як зазначається, головним чином це було зумовлено зростанням продажів на 94% порівняно з минулим роком у ціновому сегменті від 1000 доларів. Лише на цей сегмент припало понад чверть продажів смартфонів преміум-класу та понад п’яту частину світових доходів від смартфонів у другому кварталі 2022 року.



Зростання даного сегменту також призвело до того, що ASP всіх смартфонів на глобальному ринку досяг найвищого рівня.



Коментуючи зростання цінового сегменту від 1000 доларів і вище, старший аналітик Варун Мішра (Varun Mishra) відмітив: «Оскільки 5G стає все більш поширеним, споживачі оновлюють свої пристрої. Це особливо важливо, оскільки велика кількість встановлених користувачів iPhone преміум-класу оновлюється до 5G. Продажі Apple зросли на 114% порівняно з минулим роком, охопивши понад 78% цінового сегменту від 1000 доларів та вище. Споживачі, чиї фінанси не постраждали від пандемії, використовували додатковий наявний дохід, створений через обмеження на поїздки, на купівлю дорожчих пристроїв, зокрема смартфонів. Під час пандемії користувачі також усвідомили важливість смартфонів і почали бачити більшу цінність в оновленні своїх пристроїв. Іншим цікавим фактором є те, що ця тенденція на ринку ультрапреміум-класу поширена в усіх регіонах, незважаючи на інфляційний тиск. Це тому, що заможні споживачі не страждають від нинішніх економічних труднощів. Таким чином, сегмент від низького до середнього цінового сегмента сильно постраждав від останніх макроекономічних ускладнень, тоді як сегмент високої ціни все ще виглядає надійним, що ще більше підвищує ASP. Крім того, зростаюча кількість схем фінансування та екосистема заміни та EMI також допомагають споживачам оновлювати свої пристрої, не сплачуючи загальну вартість наперед».



Зростання сегменту також допомогло зупинити падіння доходів на ринку смартфонів. Незважаючи на падіння продажів в одиницях, доходи світового ринку смартфонів преміум-класу залишилися незмінними порівняно з минулим роком. Оскільки інфляційний тиск сильніше вплинув на нижчі цінові категорії, внесок доходу преміум-ринку в загальний ринок смартфонів зріс до 60% у ІІ кв. 2022 року з 58% у попередньому кварталі.



З точки зору обсягів, продажі в преміум-сегменті впали на 8% порівняно з аналогічним періодом минулого року, але продемонстрували кращі показники, ніж загальний ринок смартфонів, який впав на 12%. Це вже дев’ятий квартал поспіль сегмент преміум-класу перевершує загальне зростання ринку смартфонів.



Apple продовжує лідирувати в преміальному сегменті з часткою 57%, оскільки база встановлених пристроїв 4G iOS продовжує оновлюватися. Продажі та просування в США залишалися високими протягом кварталу. Не було доказів будь-якого макроекономічного впливу на попит. Apple також продовжувала успішно залучати нових користувачів, оскільки зростання кількості тих, хто переходить з альтернативної ОС, досягло нового рекорду протягом кварталу, головним чином завдяки стабільному зростанню в економіці, що розвивається.



Продажі Samsung по даному напрямку зросли на 2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а частка компанії також зросла, оскільки другий квартал поспіль модель S22 Ultra залишається бестселером серед Android-смартфонів у преміальному сегменті.



Частка китайських виробників OPPO, Xiaomi та Huawei знизилася, оскільки їхній внутрішній ринок переживав труднощі у ІІ кв., зафіксувавши найнижчий обсяг продажів з четвертого кварталу 2012 року. Проте продажі vivo зросли на 59% порівняно з аналогічним періодом минулого року, цей виробник випередив OPPO і став третім за величиною брендом смартфонів преміум-класу вперше. Найбільше це зростання було помітно у Китаї, завдяки серіям X80, S15 та iQOO 9. Бренд vivo також вперше став другим за обсягами продажом смартфонів преміум-класу у Піднебесній. Це також був найбільший виробник смартфонів у Китаї в доступному преміум-сегменті ($400-$699), завдяки серії X80.



Збільшення частки брендів «Інші» в основному відбулося за рахунок HONOR. Протягом останніх кількох кварталів бренд швидко розширювався в Китаї. HONOR 70 був його найбільш продаваємою моделлю у преміум-сегменті, за якою слідує Magic 4. Внесок зарубіжних ринків у продажі HONOR також, ймовірно, зросте, коли бренд почне більш активно виходить на нові географічні рубежі.



У майбутньому преміальний сегмент, швидше за все, продовжить випереджати загальну динамику світовий ринок смартфонів. «Друга половина року також буде відзначена ключовими запусками, такими як нова серія Fold від Samsung і нова серія iPhone від Apple, які, ймовірно, сприятимуть зростанню преміум-сегменту. Китайські виробники також почнуть виводити свої складні пристрої на світові ринки, ще більше розширюючи преміум-портфель. Вищі витрати на капітал і операційні трати, що підкріплюються високими цінами на сировину, зростаючою інфляцією та нестабільністю обмінних курсів, створюють додатковий тиск на виробників оригінального обладнання, щоб підтримувати прибутковість, що відобразиться на зростаючих ASP. Усі ці фактори й надалі сприятимуть зростанню ASP у 2022 році. Ми вважаємо, що тенденція преміалізації вже почалася на кількох ринках, і це варто сказати», додав, коментуючи прогноз, директор з досліджень Тарун Патхак (Tarun Pathak).

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