OpenAI - перша приватна компанія з капіталізацією у 500 млрд дол.

2 октября 2025 г., 17:26

+11

голос Tweet

Як повідомляє CNBC, компанія OpenAI успішно завершила вторинний продаж акцій (secondary share sale) на загальну суму 6,6 млрд дол.





Керівництво компанії дозволило чинним і колишнім співробітникам продати свої частки виходячи з рекордної оцінки компанії у 500 млрд дол.





Ця угода цементує статус OpenAI як найдорожчої приватної компанії світу, перевершивши оцінку SpaceX у 456 млрд дол.





Серед інвесторів, які взяли участь у продажу, були Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX з Абу-Дабі та T. Rowe Price.





Цікаво, що компанія авторизувала продаж акцій на суму до 10,3 млрд дол. (хоча початкова ціль становила 6 млрд дол.), але лише близько двох третин цієї суми фактично перейшли з рук у руки. У внутрішніх дискусіях таке менше за авторизоване залучення сприймається як «вотум довіри» до довгострокових перспектив компанії. Це сигнал, що співробітники, які мали право на продаж акцій (для тих, хто володів ними понад два роки), вірять у подальше зростання вартості, навіть після різкого підвищення оцінки компанії з 300 млрд дол., зафіксованого на початку року.





Аналітики зазначають, що проведена транзакція, яка стала другою великою тендерною пропозицією OpenAI менш ніж за рік (після угоди на 1,5 млрд дол. із SoftBank у листопаді), є важливою стратегією у боротьбі за таланти. В умовах посилення конкуренції за фахівців зі штучного інтелекту, коли, наприклад, Meta пропонує дев'ятизначні компенсаційні пакети, вторинні продажі дозволяють OpenAI винагороджувати ключових співробітників та утримувати їх, не вдаючись до публічного розміщення акцій (IPO). Таким чином, OpenAI приєднується до когорти високопрофільних стартапів, як-от SpaceX, Stripe та Databricks, які використовують подібні механізми для збереження приватної структури.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

+11

голос Tweet