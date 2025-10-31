SolarWinds запускає AI Agent та розширює можливості платформи моніторингу

31 октября 2025 г., 14:35

Компанія SolarWinds анонсувала AI Agent та розширені можливості штучного інтелекту в галузі спостереження, реагування на інциденти, моніторингу баз даних та управління послугами, інформує Oberig IT. Понад 25 років SolarWinds допомагає ІТ-фахівцям контролювати, керувати та оптимізувати системи, які забезпечують роботу організацій. Але сучасні ІТ-середовища стали більш складними, розподіленими та вразливими, ніж будь-коли. Тому компанія зосереджена на забезпеченні автономної операційної стійкості для майбутнього, в якому інтелектуальні системи виконуватимуть більшу частину важкої роботи, а ІТ-команди зможуть перейти від постійної боротьби з проблемами до проактивних інновацій.

SolarWinds AI Agent надасть діалоговий інтерфейс для ІТ-операцій, що дозволяє командам ставити запитання та вживати безпосередніх заходів. Наприклад, власник сервісу може запитати, чи є якісь сервіси, які потребують уваги, а агент протягом кількох секунд згенерує контекстний звіт. Спеціаліст з надійності та продуктивності (SRE) може порівнювати коефіцієнти помилок по тижнях, налаштовувати оповіщення або запускати панелі моніторингу – і все це за допомогою природної мови. Під час реального інциденту AI Agent проактивно публікує діагностику та аналіз причин безпосередньо в Slack, ще до того, як фахівці з реагування на інциденти встигнуть увійти в систему.

Відмінною рисою AI Agent є його контекстна поінформованість, здатність вибирати відповідні інструменти для кожного завдання та можливість координувати роботу всіх учасників у режимі реального часу.

AI-агент – це лише одна із складових розширення можливостей AI на платформі SolarWinds. На основі наявних інтелектуальних функцій анонсовано також нові можливості, покликані оптимізувати усунення несправностей, скоротити обсяг ручної роботи та прискорити час розв’язання проблем.

Root Cause Assist (порівнює аномалії, оповіщення та події, щоб швидше виявляти проблеми та приступати до їх усунення); Dynamic Threshold Enhancements (розширює моніторинг на більшу кількість показників і робить оповіщення більш гнучкими, зменшуючи кількість хибних спрацьовувань); AI Query Assist (оптимізує запити до бази даних шляхом аналізу шаблонів); AI Log Insights (обробляє величезні обсяги журналів, перетворюючи їх на короткі зведення основних причин та рішень) тощо.

