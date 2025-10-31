Уряд спростив Фонду інновацій закупівлю оборонних технологій

31 октября 2025 г., 16:35

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України інформує, що Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до пункту 9 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

Згідно з рішенням Уряду, Фонд розвитку інновацій зможе закуповувати спеціальні інноваційні технології, зокрема робототехніку, безпілотні системи, розробки подвійного та військового призначення, без застосування процедур закупівель/ спрощених закупівель, визначених законодавством. Зміна стосується закупівель, необхідних для забезпечення діяльності експериментального підрозділу NEXT.

«Розробка і тестування бойових дронів, наземних роботів, водних платформ потребує швидкого та гнучкого постачання компонентів. Традиційні закупівельні процедури передбачають конкурентність, а для реалій фронту необхідно здійснювати закупівлі переважно у виробників. Спрощення дозволить Фонду напряму отримувати необхідні технології та обладнання для прискореного тестування, адаптації та передачі військовим. Це посилить нашу технологічну перевагу і допоможе зберегти життя захисників», – зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.

