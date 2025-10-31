У Apple новий рекордний квартал - продажі зросли на 8% до 102,47 млрд дол.

31 октября 2025 г., 9:35

Компанія Apple опублікувала фінансові результати за фіскальний четвертий квартал 2025 року, що завершився 27 вересня, які значно перевершили очікування Волл-стріт.



Звіт призвів до зростання акцій на 3,7% на подовжених торгах, як повідомляє CNBC.



Загальна чиста виручка Apple за квартал зросла на 8% до 102,47 мільярда доларів, встановивши новий квартальний рекорд (цього періоду у календарі), хоча аналітики очікували трохи менший показник. Однак прибуток на акцію (EPS) склав 1,85 долара, значно перевершивши консенсус-прогноз у 1,77 долара, що свідчить про високу операційну ефективність компанії та успішне управління витратами.



Ключовим моментом звіту став підрозділ Сервісів, який продовжує демонструвати вибухове зростання: виручка по напрямку сягнула рекордних 28,75 мільярда доларів, збільшившись на 15,1% у порівнянні з минулим роком і перевищивши очікування аналітиків.



Дохід від продажу iPhone склав 49,03 мільярда доларів (зростання на 6,%), що лише трохи не дотягнуло до прогнозу через обмеження поставок та регуляторні затримки. Зокрема, у сегменті Великий Китай продажі знизилися до 14,49 мільярда доларів, що Тім Кук, генеральний директор Apple, назвав "першочерговою причиною" слабкості в регіоні. Затримка була спричинена пізнім виходом інноваційної моделі iPhone Air, найтоншого пристрою в історії компанії, яка містить лише e-SIM.



Категорія компʼютерів також показала сильні результати, так квартальні продажі Mac зросли на 12,7% до 8,73 мільярда доларів.



А от продажі iPad залишилися практично незмінними порівняно з минулим роком - 6,95 мільярда доларів.



По напрямку Wearables, Home and Accessories, що включає AirPods та Apple Watch у річному вимірі зафіксовано незначне зниження (на 0,3%) до 9,01 мільярда доларів.



Найбільший ентузіазм на ринку викликав прогноз на святковий квартал. Тім Кук очікує, що загальна виручка компанії зросте на 10-12% у річному вимірі. Це зростання має бути підкріплене двозначним зростанням продажів iPhone. Такі цифри значно перевершують попередні очікування Волл-стріт і, за словами Кука, зроблять грудневий квартал "найкращим в історії компанії". Причиною такого оптимізму є "надзвичайно високий попит" на нову лінійку iPhone 17, який компанія щосили намагається задовольнити в умовах поточних обмежень поставок. Голова Apple підтвердив, що компанія продовжує працювати над вирішенням цих логістичних проблем, назвавши це "хорошою проблемою".



Щодо стратегічних ризиків, Apple продовжує нести значні витрати, пов'язані з тарифами: у поточному кварталі очікується, що вони зростуть до 1,4 мільярда доларів. Водночас, у питанні інтеграції AI, яке є головною темою для конкурентів, Кук запевнив, що Apple "досягає значного прогресу" в оновленні Siri, і найбільші зміни будуть представлені наступного року.

