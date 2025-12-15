Samsung веде переговори з AMD щодо виробництва чипів на техпроцесі 2 нм?

15 декабря 2025 г., 13:25

0

Tweet

The Korean Times повідомляє, що Samsung Electronics прагне отримати виробництво новітніх напівпровідників компанії AMD у рамках свого наступного покоління контрактного виробництва чипів.



Галузеві аналітики зазначають, що залучення AMD як клієнта - слідом за Tesla та Apple - може дати Samsung Foundry імпульс для того, щоб наздогнати лідера галузі TSMC та зробити підрозділ прибутковим.



За даними галузевих джерел, бізнес-підрозділ Device Solutions (DS) компанії Samsung Electronics наразі веде переговори щодо виробництва напівпровідників, розроблених AMD, з використанням свого 2-нанометрового техпроцесу другого покоління (SF2P). Для цього компанія планує найближчим часом створити прототипи чипів AMD за допомогою багатопроєктних пластин (MPW).



MPW дозволяє виготовляти проєкти кількох компаній або установ на одній кремнієвій пластині. За допомогою цього процесу обидві компанії планують оцінити - чи зможуть вони досягти необхідного AMD рівня продуктивності - та фіналізувати рішення про укладення контракту приблизно у січні наступного року. Оглядачі ринку вважають виробництво ймовірним. Передбачається, що замовленим продуктом стане чип центрального процесора наступного покоління AMD.



Видання зазначає, що Samsung Foundry пережив труднощі цього року - зазнавши збитків у розмірі приблизно 4 трильйонів вон лише за перше півріччя. Проте останнім часом підрозділ демонструє відновлення завдяки послідовним замовленням від великих технологічних компаній. Один з галузевих інсайдерів зазначив: «Оскільки замовлення надходять безперервно, TSMC важко приймати додаткові обсяги. У міру зростання цін на виробництво тайванської компанії - привабливість Samsung як альтернативного ливарного виробника збільшується».

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI