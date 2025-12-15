iRobot подає на банкрутство - виробника Roomba придбає китайська Picea Robotics за 190 млн дол.

15 декабря 2025 г., 14:35

Як передає Reuters, компанія iRobot - виробник роботів-пилососів Roomba - подала заяву про захист від банкрутства відповідно до Глави 11 у суді штату Делавер.



Компанія заявила, що стане приватною після того, як її придбає Picea Robotics - її основний виробничий партнер та кредитор.



iRobot, який у березні попереджав про сумніви щодо подальшого існування, зіткнувся з посиленням конкуренції з боку більш дешевих китайських конкурентів, як-от Ecovacs Robotics. Проблем також додали нові мита адміністрації Трампа.



Американська компанія все ще залишалася домінуючою на ключових ринках, зокрема у США (частка 42%) та Японії (65%), але конкуренція змусила її знизити ціни та здійснити значні інвестиції у технологічні оновлення. Крім того, iRobot завдали шкоди нові мита - зокрема 46-відсотковий збір на імпорт із В'єтнаму, де iRobot виробляє пилососи для ринку США. За даними судових документів, лише тарифи збільшили витрати компанії на 23 мільйони доларів у 2025 році.



Компанія, яка у 2024 році була об'єктом зірваної угоди про поглинання за 1,4 мільярда доларів з боку Amazon.com, має близько 190 мільйонів доларів боргу. Цей борг виник із позики 2023 року, яку iRobot використала для рефінансування операцій, поки європейське антимонопольне розслідування блокувало угоду з Amazon.



Після того, як угода з Amazon зірвалася та iRobot почала відставати з платежами Picea, китайський виробник придбав борг iRobot у групи інвестиційних фондів під управлінням Carlyle Group. Згідно з планом банкрутства iRobot, Picea отримає 100% акцій компанії та анулює 190 мільйонів доларів, що залишилися за позикою 2023 року, а також додатковий борг у розмірі 74 мільйони доларів, який iRobot винен Picea за виробничою угодою. Інші кредитори та постачальники будуть виплачені повністю.



Нагадаємо, збиткова компанія, заснована у 1990 році трьома робототехніками Массачусетського технологічного інституту, у 2021 році, завдяки попиту, спричиненому пандемією, оцінювалася в 3,56 мільярда доларів. За даними LSEG, зараз її вартість становить лише близько 140 мільйонів доларів.



iRobot заявив, що банкрутство не повинно порушити функціональність його мобільного застосунку, клієнтських програм, відносин із глобальними партнерами, ланцюгів постачання або підтримки продуктів.

