HPE презентує інтегроване портфоліо рішень для АІ-модернізації телеком-індустрії

Напередодні виставки Mobile World Congress 2026 компанія HPE представила масштабне оновлення свого портфоліо, спрямоване на прискорення модернізації сервіс-провайдерів у еру АІ.



Компанія вперше публічно демонструє результати інтеграції з Juniper Networks, поєднуючи експертизу в обчислювальних системах, мережевих технологіях та безпеці. Нова стратегія HPE фокусується на створенні АІ-нативних мереж із низькою затримкою та високою пропускною здатністю, що дозволяє операторам будувати власну інфраструктуру від ядра до самого краю мережі.



Виконавчий віцепрезидент та генеральний менеджер підрозділу Networking у HPE Рамі Рахім (Rami Rahim) зазначив, що АІ-інфраструктура стає критичним фактором зростання для постачальників послуг. За його словами, компанія прагне допомогти клієнтам створювати інтелектуальні мережі наступного покоління, здатні підтримувати складні операції та зростаючий трафік даних. Завдяки високій продуктивності та спрощеному управлінню, оператори отримують можливість віртуалізувати свої мережі та запускати нові високовартісні сервіси на базі АІ.



Центральне місце в оновленому портфоліо посідають маршрутизатори Juniper серії PTX, побудовані на базі спеціалізованих чипів ASIC Express 5. Нова лінійка модульних маршрутизаторів PTX12000 дозволяє операторам масштабувати трафік без постійної зміни архітектури, забезпечуючи рекордну щільність портів 800G. Паралельно представлена серія компактних пристроїв PTX10002, яка пропонує високу пропускну здатність у невеликому формфакторі, ідеальному для АІ-фабрик. Важливим нововведенням став програмний продукт Juniper Routing Director, який тепер підтримує агентний АІ. Це дозволяє компаніям підключати власних АІ-копілотів для автоматичного виправлення проблем у мережах WAN та оптимізації робочих процесів.



Обчислювальний напрямок також отримав суттєве оновлення з виходом серверів HPE ProLiant Compute EL9000 та EL140 Gen12. Ці системи дозволяють телеком-операторам обробляти вдвічі більше трафіку на одному сервері завдяки використанню процесорів Intel Xeon 6 із вбудованим прискоренням АІ. Крім того, інтеграція хмарного маршрутизатора Juniper Cloud Native Router у ці сервери дозволяє відмовитися від окремого маршрутного обладнання на базових станціях, що суттєво знижує енерговитрати та капітальні видатки. Для управління всією цією складною структурою HPE пропонує програмне забезпечення Cloud Ops Software — єдину панель управління для модернізації приватних хмар та уніфікації віртуальних машин і контейнерів у ядрі 5G.

