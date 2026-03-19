19 марта 2026 г., 17:25

0

Tweet

Всі ж чули про acquihiring – коли велика компанія купує невелику, зазвичай навіть без бізнес-перспектив, тому що насправді таким чином вирішується питання найму її співробітників? У переважній більшості випадків сам проєкт компанії, що купується, не матиме жодного майбутнього – він нішевий, він не має сенсу для аудиторії сервісів великої компанії, у нього немає цікавої аудиторії, загалом, сенс угоди один – найняти конкретних людей, а оформлення таким чином просто дозволяє їм позбутися зобов’язань у проєкті.

Отож, щастя таким чином трапляється нечасто. Як видно зі статистики, в середньому 77% найнятих таким чином засновників проєктів залишають компанію протягом трьох років. Середній час утримання засновників у компанії – 3,7 року. Засновники, у яких за плечима вже кілька проєктів, йдуть утричі частіше, ніж новачки. Якщо таким чином наймається автор сольного проєкту, ймовірність відходу вища – команда тримається довше. Щоправда, вона теж може розпастися – відхід одного підвищує ймовірність відходу всієї команди, і навіть підвищення одного з команди збільшує ймовірність відходу решти.

Імовірність збереження найнятих людей у команді збільшується, якщо їм надаються високі посади та/або технології компанії, що купується, знаходять застосування в новій. Втім, за межами трирічного періоду ці фактори впливають менше.

До речі, автори дослідження проаналізували 241 угоду з придбання компаній Google та Facebook, в результаті яких було найнято 454 засновників, починаючи з перших угод і до 2019 року. Тож у цій статистиці має бути, наприклад, Денніс Кроулі, якого придбали разом із сервісом DodgeBall (сервіс дозволяв відмічати відвідування закладів), а потім він пішов і створив точно те саме під назвою Foursquare. Так само як і Ян Кум, придбаний разом із Whatsapp, та Кевін Сістром із Instagram.

Цікаве дослідження про корпоративні поглинання

