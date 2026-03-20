За використання 1С та іншого підсанкційного ПЗ – скасування КСЗІ та адмінпротоколи

20 марта 2026 г., 17:15

0

Tweet

Використання забороненого програмного забезпечення (зокрема бухгалтерських систем 1С, «Парус», BAS) у державних установах призводить до серйозних ризиків і передбачає адміністративну відповідальність. Про це попередили представники Держспецзв’язку під час онлайн-семінару для фахівців Львівської обласної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування, присвяченого питанням використання ПЗ в інформаційно-комунікаційних системах.

Директор Департаменту державного контролю у сфері захисту інформації та кіберзахисту Ігор Стельник нагадав, що наприкінці 2025 року Уряд ухвалив постанову №1335, яка регламентує ведення відкритого переліку забороненого ПЗ та комунікаційного обладнання.

Під час заходів державного контролю фахівці Держспецзв’язку насамперед перевірятимуть відсутність санкційних продуктів у системах установи. Якщо таке ПЗ (наприклад, 1С) виявлять в автоматизованих системах, де обробляються персональні дані або конфіденційна інформація, на установу чекає: вимога замінити заборонену програму; скасування авторизації (КСЗІ); якщо установа не замінить ПЗ у визначений термін, на керівника, відповідального за захист інформації, буде складено адмінпротокол.

Крім того, у Верховній Раді вже розглядається законопроєкт, ініційований Держспецзв’язку, Нацполіцією та СБУ, який суттєво посилить відповідальність за невиконання законних вимог у сфері кіберзахисту (штрафи до 100 мінімальних зарплат та можливе позбавлення волі).

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI