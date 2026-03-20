Українська Swarmer виходить на Nasdaq та залучає 15 млн дол.

20 марта 2026 г., 17:55

0

Tweet

Компанія Swarmer, що спеціалізується на створенні інтелектуальних систем для безпілотної авіації, успішно закрила процедуру первинного публічного розміщення акцій (IPO) за ціною 5 дол. за одиницю (Nasdaq: SWMR). Загальний обсяг залученого капіталу склав 15 млн дол.



Основним продуктом компанії є флагманська AI-платформа Styx, яка виконує роль операційної системи для координації автономних роїв дронів. Технологія дозволяє одному оператору керувати групою з десяти та більше безпілотників, які самостійно приймають рішення щодо обходу перешкод, розподілу цілей та синхронізації дій у складних умовах радіоелектронної боротьби.



На відміну від традиційних систем дистанційного керування, розробка Swarmer базується на децентралізованому штучному інтелекті, що перетворює кожен окремий дрон на вузол єдиної інтелектуальної мережі. Генеральний директор компанії Сергій Купрієнко наголосив, що Styx здатен інтегруватися з апаратним забезпеченням різних виробників, створюючи універсальний шар автономності для розвідувальних та ударних місій. Програмне забезпечення вже пройшло інтенсивні випробування в реальних бойових умовах на території України - мова йде про десятки тисяч місій. Рішення продемонструвало здатність зберігати функціональність навіть у разі втрати зв'язку з базовою станцією завдяки локальним обчислювальним потужностям AI.



З моменту початку торгів на Nasdaq Capital Market 17 березня 2026 року акції Swarmer продемонстрували впевнену позитивну динаміку. Протягом першої сесії ціна паперів піднялася на 18% від ціни розміщення, що свідчить про високий запит інвесторів на технології оборонного сектору з підтвердженою ефективністю. Офіційне закриття пропозиції відбулося 18 березня, після чого капіталізація компанії стабілізувалася на фоні очікувань нових контрактів і зараз складає майже 700 млн дол. Станом на 20 березня ринкові аналітики відзначають підвищений обсяг торгів тикером SWMR, що пов'язують із новинами про майбутню інтеграцію софту Swarmer у нову лінійку безпілотників великого американського виробника.



Окрім військового застосування, Swarmer активно розвиває цивільний напрямок, де платформа Styx може використовуватися для автоматизованого моніторингу критичної інфраструктури, пошуково-рятувальних операцій та логістики.



Зазначається, що залучені кошти дозволять компанії розширити центр розробки та прискорити навчання моделей AI на великих масивах даних, отриманих під час експлуатації систем. Сергій Купрієнко зазначив, що публічний статус компанії відкриває доступ до транскордонного капіталу, необхідного для масштабування виробництва програмних ключів та забезпечення технічної підтримки клієнтів у країнах НАТО.



Додатковим фактором зростання інтересу до Swarmer у дні після IPO стала заява про успішну інтеграцію модуля автономності з протоколами передачі даних за стандартами НАТО. Це дозволяє використовувати Styx у складі об’єднаних сил, де дрони різних класів мають діяти як єдиний механізм. Ринок реагує на ці новини оптимістично, оскільки Swarmer фактично пропонує готове рішення для проблеми «голоду операторів», замінюючи людський ресурс інтелектуальними алгоритмами. Очікується, що до кінця поточного року кількість дронів, що працюють під управлінням софту Swarmer, зросте в п'ять разів завдяки новим партнерствам у США та Європі.



Для України цей кейс є прецедентом успішної капіталізації вітчизняних оборонних інновацій на світових фінансових майданчиках. Swarmer створює модель, за якою софтверні рішення можуть масштабуватися швидше за виробництво заліза, забезпечуючи високу маржинальність бізнесу. Однак публічний статус накладає на компанію суворі зобов'язання щодо прозорості та експортного контролю, що може стати викликом при подальшій роботі в зонах активних конфліктів. У довгостроковій перспективі Swarmer має шанси стати "Palantir для безпілотників", формуючи стандарти автономної взаємодії в небі.



Слід також зазначити, що це фактично другий, після Київстар, вихід української компанії на Nasdaq.

0

Tweet