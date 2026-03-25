ASUS попереджає про стрибок цін на 30% через дефіцит заліза

25 марта 2026 г., 13:35

0

Tweet

Аналітики Trendforce зазначають, 2026 рік випробовує наші гаманці на міцність. На тлі стрімкого подорожчання пам'яті та процесорів, провідні виробники ПК готують нову хвилю підвищення цін. Компанія ASUS, посилаючись на галузеві звіти, прогнозує, що вже у другому кварталі комп'ютери подорожчають на 25–30%, а у третьому — динаміка лише посилиться.



Тайванські гіганти Acer, MSI та Gigabyte також готують двозначні відсоткові надбавки. Для розуміння масштабу: ноутбук, який коштував $1000, може обійтися покупцеві на $300 більше.



Основний тиск на ринок чинить дефіцит та космічна вартість компонент. Так Хосе Ляо (Jose Liao), генеральний менеджер підрозділу систем ASUS, навів приклад - модуль пам'яті на 32 ГБ, який минулого року коштував трохи більше ніж $93, у другому кварталі 2026 року може злетіти майже до $6225.



Intel та AMD обмежують постачання, фокусуючись на середньому та високому сегментах, що ще більше роздмухує собівартість.



За даними TrendForce, частка процесорів та пам'яті в загальній вартості матеріалів (BOM) ноутбука зросте до 58% у першому кварталі 2026 року (проти 45% роком раніше). Якщо бренди захочуть зберегти свою маржу, роздрібні ціни можуть злетіти на всі 40%.



Очікування подальшого зростання цін вже спричинило ажіотаж: споживачі та дистриб'ютори намагаються закупитися «за старими цінами». Семсон Ху (Samson Hu), спів-CEO ASUS, прогнозує зростання постачань компанії на 10% у 2026 році саме завдяки цьому попиту. Проте він застеріг, що ціни у третьому кварталі можуть «заморозити» ринок у другій половині року.



Поки світ спостерігає за запуском MacBook Neo від Apple, інші гравці обирають різні стратегії. Так MSI планує скоротити свій модельний ряд приблизно на третину, щоб пом’якшити удар, особливо в бюджетному сегменті, який постраждає найбільше. ASUS натомість заявляє, що попри низьку маржу, не збирається йти з початкового сегмента ринку, а намагатиметься маневрувати шляхом ретельного планування продуктів.

