Запуск 16 супутників - рф намагається створити аналог Starlink

25 марта 2026 г., 12:23

0

Tweet

Як інформує Defence Express, російська компанія «Бюро 1440» повідомила про успішне виведення на низьку навколоземну орбіту першої партії з 16 серійних супутників місії «Рассвет-2».



Запуск було здійснено за допомогою ракети-носія Союз 2.1Б з космодрому Восточний. Як зазначають, внутрішні джерела компанії, апарати успішно відокремилися від розгінного блоку та встановили зв'язок із наземним пунктом управління польотами. Це розгортання є першим масштабним кроком агресора у спробі створити власну систему широкосмугового супутникового доступу до інтернету, яка має функціонувати за принципами американської мережі Starlink.



Технічні характеристики нових супутників передбачають роботу на орбіті заввишки близько 800 км. Розробники стверджують, що система здатна забезпечити швидкість передачі даних до 1 Гбіт/с із затримкою сигналу на рівні 70 мс. Для порівняння, поточні показники Starlink становлять близько 500 Мбіт/с при затримці у 40 мс. Важливою особливістю апаратів «Рассвет-2» є наявність апаратури для лазерного зв'язку між супутниками, що дозволяє передавати трафік у космосі без постійної прив'язки до наземних станцій, а також використання антен із активною фазованою решіткою (АФАР).



Згідно з планом розвитку Бюро 1440, до кінця 2027 року угрупування має розширитися до 300 одиниць, що потребуватиме проведення ще 19 запусків. У довгостроковій перспективі до 2035 року компанія розраховує на флот із 900 супутників. Керівництво компанії заявляє, що комерційна експлуатація мережі розпочнеться не раніше 2027 року, оскільки попереду тривалий етап тестування абонентських терміналів та орбітального маневрування. Попередні випробування у 2023 та 2024 роках підтвердили можливість встановлення стабільного каналу зв'язку через власні протоколи передачі даних.



Окрему увагу розробники приділяють створенню компактних терміналів для кінцевих користувачів. Прототипи обладнання оснащені антенами типу АФАР, що теоретично дозволяє монтувати їх на рухомі об'єкти, включаючи транспортні засоби та авіаційну техніку. Проте функціонування всієї системи критично залежить від мережі наземних шлюзів, які РФ змушена розміщувати виключно на власній території через міжнародні обмеження. Це накладає певні ліміти на глобальне використання мережі, концентруючи її можливості переважно в межах внутрішнього ринку та прикордонних зон.



Поява серійних супутників «Рассвет-2» свідчить про намагання РФ подолати критичну залежність від західних технологій зв'язку та створити суверенну інфраструктуру для управління військами. Хоча заявлені 1 Гбіт/с виглядають як маркетингова маніпуляція для залучення державних інвестицій, реальна загроза криється у використанні АФАР-антен на безпілотних літальних апаратах. Власний супутниковий канал дозволить ворогу керувати дронами на великих відстанях, ігноруючи блокування сервісів SpaceX та мінімізуючи вплив засобів РЕБ, що працюють у нижчих частотних діапазонах.



Стратегічно проект «Бюро 1440» є надзвичайно дорогим та вразливим. Необхідність здійснення десятків пусків ракет Союз 2.1Б протягом наступних років створює величезне навантаження на бюджет та виробничі потужності Роскосмос. Крім того, концентрація наземної інфраструктури в кількох шлюзових вузлах на території РФ робить всю мережу легкою ціллю для точкових ударів. Ефективність такої системи буде залишатися низькою до моменту виведення принаймні 300–400 апаратів, що навряд чи станеться раніше запланованого 2027 року через дефіцит високотехнологічних компонентів.



Аналіз логістичних ланцюжків «Бюро 1440» вказує на критичну залежність проекту від материнської структури ІКС Холдинг та потужностей компанії Yadro. Саме остання забезпечує виробничу базу в Підмосков'ї та центри НІОКР у Санкт-Петербурзі, виступаючи головним інтегратором обчислювальних платформ та систем зберігання даних для наземного сегмента. Постачання прецизійної оптики для лазерного зв'язку та компонентів АФАР-антен значною мірою спирається на "паралельний імпорт" через треті країни, а також на пряму співпрацю з китайськими виробниками мікроелектроніки, що спеціалізуються на рішеннях для 5G NTN.



Експерти зазначають, що попри виділення близько 116 млрд руб. бюджетних коштів до 2030 року, ланцюжки постачання залишаються вразливими до вторинних санкцій. Основною проблемою для масштабування серійного виробництва є дефіцит власних напівпровідникових потужностей для випуску спеціалізованих чипів космічного класу (Space Grade). Це змушує «Бюро 1440» використовувати компоненти індустріального класу із додатковим екрануванням, що підвищує вагу апаратів та знижує термін їхньої експлуатації на орбіті. Фактично, стійкість проекту напряму корелює зі здатністю компанії Yadro підтримувати канали постачання іноземної мікроелектроніки в обхід міжнародних обмежень.

